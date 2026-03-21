Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano

San Martín tuvo una noche para el olvido en Concepción. Si bien fue empate en uno, la sensación en Concepción es que se dejaron escapar dos puntos vialosos.

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El Verdinegro mostró dominio, presión alta y juego asociado durante todo el primer tiempo, imponiendo condiciones ante un equipo visitante que no encontraba respuestas. Los rendimientos superlativos y la rapidez del primer tiempo dejaron en claro que San Martín tenía todo a favor.

Pero el complemento fue otra historia. La salida por lesión de Zuliani y Juncos, sumada a la falta de frescura en los cambios, hizo que el equipo sanjuanino no pudiera sostener el resultado. San Martín de Tucumán ganó terreno, espacio y control en la mitad de cancha, y el juego se volvió friccionado y trabado.

En el minuto 96, Jorge Juárez igualó de cabeza tras un córner, dejando a los locales con la sensación amarga de que se les escapó el resultado. Nuevamente, como en partidos anteriores, al Verdinegro le costó mantener estabilidad física y futbolística, y terminó resignando dos puntos que parecían seguros tras un primer tiempo brillante.

Uno por uno

Sebastián Díaz Robles (6): seguro bajo los tres palos, aunque poco exigido. Mucho no pudo hacer en el gol tucumano.

Mauro Osores (5.5): correcto, sólido en la marca, pero sin proyección ofensiva.

Hernán Zuliani (7) figura del primer tiempo; abrió la banda izquierda, ganó todos los duelos y asistió en el gol. Salió lesionado.

Federico Murillo (7): gran primer tiempo, apareció con velocidad y definió el gol tras la triangulación.

Diego Mercado (6): cumplidor, mantuvo orden defensivo.

Manuel Cocca (6): seguro y concentrado; por apenas unos centímetros, se salvó de no cometer un penal en el área verdinegra.

Bruno Juncos (7): rápido y punzante; buscó habilitaciones, cabeceó cerca del travesaño y dejó buena impresión hasta su lesión.

Guillermo Acosta (6.5): gran primer tiempo, participativo en el mediocampo.

Genaro Rossi (6): correcto, perdió protagonismo en el segundo tiempo.

Sebastián González (7): jerárquico; entregó un pase magistral a Iachetti y sostuvo el medio cuando el equipo flaqueó.

Carlo Lattanzio (6): inteligente, mostró criterio con la pelota, pero disminuyó su impacto en el complemento.

Ingresos en el ST

Nicolás Iachetti: entró con velocidad y habilidad, generó peligro y casi marca con un remate al palo.

Dante Álvarez (por Zuliani): intentó darle aire fresco a la banda izquierda, sin mucho tiempo de influencia.

Sebastián Jaurena (por Juncos): correcto, ayudó a contener.

Nicolás Pelaitay y Luciano Riveros (por Acosta y Rossi): con poca incidencia.