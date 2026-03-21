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Rendimientos

Del dominio al desconcierto: el uno por uno de San Martín en el empate ante su homónimo tucumano

Federico Murillo y Hernán Zuliani fueron de lo más destacado en un primer tiempo sólido, pero el Verdinegro perdió ritmo en el complemento y permitió el empate de San Martín de Tucumán sobre el final. Increíble.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Martín tuvo una noche para el olvido en Concepción. Si bien fue empate en uno, la sensación en Concepción es que se dejaron escapar dos puntos vialosos.

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El Verdinegro mostró dominio, presión alta y juego asociado durante todo el primer tiempo, imponiendo condiciones ante un equipo visitante que no encontraba respuestas. Los rendimientos superlativos y la rapidez del primer tiempo dejaron en claro que San Martín tenía todo a favor.

Pero el complemento fue otra historia. La salida por lesión de Zuliani y Juncos, sumada a la falta de frescura en los cambios, hizo que el equipo sanjuanino no pudiera sostener el resultado. San Martín de Tucumán ganó terreno, espacio y control en la mitad de cancha, y el juego se volvió friccionado y trabado.

En el minuto 96, Jorge Juárez igualó de cabeza tras un córner, dejando a los locales con la sensación amarga de que se les escapó el resultado. Nuevamente, como en partidos anteriores, al Verdinegro le costó mantener estabilidad física y futbolística, y terminó resignando dos puntos que parecían seguros tras un primer tiempo brillante.

Uno por uno

Sebastián Díaz Robles (6): seguro bajo los tres palos, aunque poco exigido. Mucho no pudo hacer en el gol tucumano.

Mauro Osores (5.5): correcto, sólido en la marca, pero sin proyección ofensiva.

Hernán Zuliani (7) figura del primer tiempo; abrió la banda izquierda, ganó todos los duelos y asistió en el gol. Salió lesionado.

Federico Murillo (7): gran primer tiempo, apareció con velocidad y definió el gol tras la triangulación.

Diego Mercado (6): cumplidor, mantuvo orden defensivo.

Manuel Cocca (6): seguro y concentrado; por apenas unos centímetros, se salvó de no cometer un penal en el área verdinegra.

Bruno Juncos (7): rápido y punzante; buscó habilitaciones, cabeceó cerca del travesaño y dejó buena impresión hasta su lesión.

Guillermo Acosta (6.5): gran primer tiempo, participativo en el mediocampo.

Genaro Rossi (6): correcto, perdió protagonismo en el segundo tiempo.

Sebastián González (7): jerárquico; entregó un pase magistral a Iachetti y sostuvo el medio cuando el equipo flaqueó.

Carlo Lattanzio (6): inteligente, mostró criterio con la pelota, pero disminuyó su impacto en el complemento.

Ingresos en el ST

Nicolás Iachetti: entró con velocidad y habilidad, generó peligro y casi marca con un remate al palo.

Dante Álvarez (por Zuliani): intentó darle aire fresco a la banda izquierda, sin mucho tiempo de influencia.

Sebastián Jaurena (por Juncos): correcto, ayudó a contener.

Nicolás Pelaitay y Luciano Riveros (por Acosta y Rossi): con poca incidencia.

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