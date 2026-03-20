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Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos "insólitos" que lideraron las exportaciones de San Juan

Manufacturas de asfalto o similares en rollos, depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes y fibra de vidrio presentaron crecimientos exponenciales en el periodo 2024-2025 a nivel porcentual.

Por Guillermo Alamino
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Los productos que experimentaron un crecimiento exponencial en las exportaciones de San Juan durante el 2025 no comprenden aquellos tradicionales, sino que abarcan bienes poco conocidos de producción local. De esta manera, manufacturas de asfalto o similares en rollos experimentaron un aumento del 1.149.677%, depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes una suba del 864.581% y fibra de vidrio del 340%, los cuales lideraron las alzas porcentuales en el comercio exterior en el 2025 respecto al año 2024.

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El último informe de la Dirección de Comercio Exterior de la provincia mostró un incremento exponencial de algunos productos sanjuaninos en tan solo un año. El ranking en dólares valor FOB fue encabezado por manufacturas de asfalto o similares en rollos con un crecimiento excepcional del 1.149.677%, pasando de apenas 8 dólares en 2024 a 919.750 dólares en 2025 comparado al año anterior. Luego se ubican depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes registraron un incremento del 864.581%, subiendo de 121 dólares a más de 1 millón de dólares en el periodo señalado. En tanto, la fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) tuvo un crecimiento muy significativo del 340%.

Detrás se encuentran productos como demás manufacturas de plástico con un 89%, nueces de nogal con un aumento del 87% en el valor de sus exportaciones de 2024 a 2025, uvas secas con un crecimiento del 50% y materiales minerales no expresados ni comprendidos con un incremento del 45%, entre otros.

Lo mismo ocurrió en relación al volumen exportado. Manufacturas de asfalto o similares en rollos presentó un incremento extraordinario del 13.576.342%, pasando de exportar solo 11 kg en 2024 a 1.425.526 kg en 2025; depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes crecieron un 4.832.772%, saltando de 7 kg a 347.967 kg y, por último, la fibra de vidrio exhibió una suba del 329%, alcanzando los 2.230.846 kg.

Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, explicó a Tiempo de San Juan que esta fuerte expansión del comercio exterior se debe a que la devaluación del peso, que se produjo a fines de 2023, le dio mayor competitividad al país en el mercado internacional. “Un tipo de cambio más competitivo hace que vos puedas vender a un mejor precio relativo. Si tu economía devaluó, medido en dólares es más barato para otra economía, entonces puedes vender más”, dijo.

“La fuente de recursos para San Juan está en vender fuera de la provincia y en el exterior”, continuó. Asimismo, Alonso indicó que “la eliminación de trámites aduaneros y certificaciones ha permitido reducir costos financieros, ya que la mercadería pasa menos tiempo detenida y se transforma más rápido en capital”.

Para terminar, el funcionario explicó que, debido a la falta de recursos en el mercado interno y el incremento de la pobreza, los empresarios han tomado la decisión de apostar cada vez más a mercados fuera del territorio nacional, lo que les permite obtener mejores ganancias y solventar sus negocios.

2025: un buen año para el comercio exterior

Un informe de la Dirección de Comercio Exterior expresó que, durante el año 2025, las ventas externas de la provincia de San Juan mostraron una recuperación del orden del 12% en valor free on board (FOB) y un 0,4% en volumen, respecto del mismo período del 2024. Esta recuperación en USD durante el 2025 fue del 6% FOB y en volumen fue del 0,4% respecto del 2024, si se discriminan el oro, la plata y los metales estratégicos.

El documento detalló que la provincia registró su máximo potencial en el año 2011, con USD 2.463 millones y, desde entonces, las políticas macroeconómicas adversas a los sectores productivos en contextos internacionales competitivos redujeron este valor a USD 1.113 millones en el año 2023. De los 35 principales productos exportados, 20 registraron una recuperación en sus ventas externas, ya sea en volumen y/o valor FOB en USD.

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