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En San Juan, las exportaciones superaron los 2.000 millones de dólares en 2025

El crecimiento fue del 12% interanual en valor FOB, con la minería como principal motor. También hubo avances en sectores productivos clave, en un contexto internacional desafiante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las exportaciones de San Juan volvieron a mostrar signos de recuperación durante 2025 y superaron los 2.000 millones de dólares, según un informe oficial difundido este viernes. En total, los sectores productivos privados colocaron en el exterior U$S 2.063 millones, marcando una mejora sostenida respecto de los últimos años.

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De acuerdo con el relevamiento de la Dirección de Comercio Exterior, el incremento fue del 12% en valor FOB en comparación con 2024, mientras que el volumen exportado creció un 0,4%. Si se excluyen el oro, la plata y los metales estratégicos, la suba fue del 6% en dólares, lo que evidencia una recuperación más moderada en el resto de la matriz productiva.

El repunte se da tras años complejos para el comercio exterior sanjuanino. El pico histórico se registró en 2011, con U$S 2.463 millones, pero luego distintos factores macroeconómicos e internacionales llevaron las exportaciones a caer hasta los U$S 1.113 millones en 2023. Desde entonces, la provincia comenzó un proceso de recomposición que ahora logra consolidarse.

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En este nuevo escenario, la minería continúa siendo el principal sostén de las ventas externas: concentra el 84% de las divisas generadas y el 78% del volumen total exportado. Sin embargo, otros sectores también mostraron señales positivas: de los 35 principales productos exportados, 20 registraron mejoras en valor y/o cantidad.

Entre los desempeños más destacados, el sector industrial evidenció una fuerte recuperación en volumen, con un crecimiento del 67%, aunque con una baja en términos de valor. En contrapartida, la actividad olivícola mostró retrocesos, afectados por factores de mercado y condiciones climáticas adversas como el granizo, además del fenómeno de alternancia en las cosechas.

El informe también advierte que el comercio internacional en 2025 estuvo atravesado por cambios significativos: el retorno de políticas proteccionistas, conflictos bélicos que encarecieron los fletes, un escenario geopolítico más fragmentado y eventos climáticos extremos que impactaron en la producción.

Aun así, los datos reflejan que, incluso sin el peso de los metales preciosos, la oferta exportable sanjuanina logró sostener su crecimiento: en ese segmento se alcanzaron más de U$S 392 millones y cerca de 693 millones de kilogramos exportados, lo que confirma una base productiva que busca diversificarse y ganar terreno en los mercados internacionales.

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