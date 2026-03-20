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En Rawson

Violento episodio en Villa Krause: un sujeto atacó a policías durante un operativo

Ocurrió mientras los uniformados intervenían en un siniestro vial. El agresor fue reducido y trasladado a la comisaría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un tenso episodio se registró en la noche del 19 de enero de 2025 en Villa Krause, departamento Rawson, cuando un hombre de 63 años fue detenido luego de insultar y agredir físicamente a efectivos policiales que trabajaban en un siniestro vial.

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El hecho ocurrió alrededor de las 23:15 en la intersección de calles Alvear y Boulevard Sarmiento, donde personal de la Comisaría 6° se encontraba interviniendo en un choque. En ese contexto, Luis Osvaldo García, padre de una de las personas involucradas en el incidente, se acercó al lugar visiblemente alterado.

De acuerdo a fuentes policiales, el hombre comenzó a increpar a los uniformados con insultos y se mostró agresivo desde el primer momento. A pesar de los reiterados intentos de los efectivos por calmar la situación, García continuó con su actitud violenta.

Cuando los policías intentaron aprehenderlo, el sujeto se resistió, lanzando golpes de puño y llegando a rasguñar en el pecho a uno de los agentes, provocándole lesiones. Ante esta situación, los uniformados lograron reducirlo y trasladarlo a la sede de la Comisaría 6°.

Posteriormente, se dio intervención a la Base Acusatorio y se hizo presente el ayudante fiscal de turno, quien entrevistó al detenido, le informó los motivos de su aprehensión, el delito que se le imputa y los derechos que lo asisten. Además, se constató la presencia de un testigo del hecho.

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