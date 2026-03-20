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Alimentación

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica

La UCA trabajó sobre el último dato oficial sobre la Canasta Básica Alimentaria, que alcanzó los 644.088 pesos para una familia tipo en febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar cubren en la actualidad menos de la mitad del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el Gran Buenos Aires. Así lo señalaron datos publicados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Este indicador representa la proporción del ingreso mínimo necesario para que una familia pueda acceder a una alimentación adecuada.

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Más allá de que el informe había destacado una recuperación durante 2024, los últimos datos muestran que estas transferencias alcanzan a cubrir entre el 39% y el 62% del valor de la CBA.

En febrero, la Canasta Básica Total (CBT) -que mide el ingreso necesario para satisfacer todas las necesidades esenciales- se ubicó en $1.397.672, mientras que la CBA, que contempla únicamente alimentos, alcanzó los $644.088 para una familia tipo. Los hogares cuyos ingresos no cubren la CBA son considerados indigentes, mientras que aquellos que no alcanzan la CBT se clasifican como pobres.

El informe de la UCA recordó que, incluso en los mejores años del período 2016-2026, la asistencia económica brindada por el Estado nunca logró cubrir el total de la canasta, lo que evidencia una brecha estructural que tiende a ampliarse con la inflación.

En cifras

A febrero de 2026, los hogares tipo C (dos adultos y tres niños) registraron una cobertura del 61,7% de la CBA; los tipo B (dos adultos y dos niños), del 44,8%; y los tipo A (dos adultos y dos adolescentes), apenas del 39,1%, siendo estos últimos los más afectados. La situación es aún más crítica al considerar la CBT: la cobertura cae al 28% en hogares tipo C, al 21% en tipo B y al 18% en tipo A.

Además de ser bajos, estos porcentajes muestran un deterioro respecto de años anteriores. En noviembre de 2024, las mismas transferencias cubrían el 71%, 52% y 45% de la CBA en los hogares tipo A, B y C, respectivamente, y el 31%, 23% y 20% de la CBT.

Entre abril de 2016 y febrero de 2026, la cobertura de la AUH (al 80%) y la Tarjeta Alimentar sobre ambas canastas mostró fuertes fluctuaciones, con sus niveles más altos en 2020, en el marco de las políticas extraordinarias implementadas durante la pandemia de Covid-19. En ese contexto, los hogares tipo C alcanzaron una cobertura del 32,6% de la CBT, los tipo B del 24,4% y los tipo A del 13,6%.

Sin embargo, tras ese pico, la tendencia volvió a ser descendente. Aunque en 2024 hubo mejoras puntuales impulsadas por aumentos extraordinarios y la ampliación de la Tarjeta Alimentar, junto con una nueva fórmula de actualización de la AUH, la brecha nunca logró cerrarse por completo.

El informe subrayó también que en ningún momento de la serie 2016-2026 las transferencias alcanzaron a cubrir el 100% de la canasta básica. El mayor deterioro se registró en 2024, con niveles mínimos de cobertura del 37,6%, 28,1% y hasta el 12% en algunos casos, lo que implicó que, en ciertos períodos, la ayuda estatal apenas cubría una décima parte del costo de los alimentos básicos.

En uno de sus aspectos fundamentales, el estudio mencionó que la cobertura ofrecida por el Estado lleva cinco meses en retroceso. Desde el tercer trimestre de 2025, tanto la canasta alimentaria como la canasta total aumentan mes a mes por encima de la inflación general, erosionando el poder de compra de la AUH y la TA. Respecto de ese piso, la cobertura perdió entre 1,2 y 7,5 puntos porcentuales según el tipo de hogar y la canasta utilizada.

Otro punto clave del estudio es la diferencia entre la canasta oficial del Indec y una estimación alternativa basada en datos más recientes de consumo. Mientras la CBT oficial se calcula a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005, una actualización con datos de 2017/18 indica que la canasta real sería entre un 42% y un 55% más alta desde 2018. En consecuencia, la cobertura efectiva de la AUH y la Tarjeta Alimentar sería entre un 30% y un 35% menor.

Con este ajuste, en febrero de 2026 la cobertura caería al 12% en hogares tipo A, al 13% en tipo B y al 18% en tipo C, es decir, entre 6 y 10 puntos porcentuales por debajo de los valores estimados con la canasta oficial.

"Esto evidencia que, aunque las transferencias cumplan un rol clave como sostén en los ingresos, siguen siendo insuficientes para cubrir el costo de vida de los hogares pobres", concluyeron desde el Observatorio Social de la UCA.

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