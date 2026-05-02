El palito de Enzo Cornejo por la Ley de Coparticipación Municipal: "Recorte en plantas políticas es lo que necesitan"

En medio de las discusiones políticas por una posible modificación en el esquema de distribución de fondos a los municipios sanjuaninos, el diputado provincial y referente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo , cuestionó el manejo de recursos de algunas comunas y sostuvo que “más que una nueva Ley de Coparticipación , recorte en las plantas políticas es lo que necesitan los municipios”.

Qué traman El plan del peronismo para cambiar la Ley de Coparticipación Municipal

Las declaraciones fueron difundidas este sábado a través de un comunicado, en el que el legislador respaldó la política económica del gobierno provincial encabezado por Marcelo Orrego y apuntó contra los municipios que reclaman mayor autonomía en el uso de fondos.

“Nuestro Gobierno, con el gobernador Marcelo Orrego a la cabeza, tiene un eje claro: ordenar las cuentas, priorizar la inversión y garantizar que cada peso llegue a obras concretas”, expresó Cornejo. En ese sentido, remarcó que la actual gestión provincial tomó “la decisión responsable” de reducir cargos políticos y gastos que consideró innecesarios.

Además, el diputado aseguró que los municipios “deberían haber imitado” ese camino “en lugar de agrandar las plantas políticas de forma indiscrecional convirtiéndolas en unidades básicas”.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente debate entre intendentes y sectores legislativos sobre el destino de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). En las últimas semanas, algunos jefes comunales peronistas comenzaron a plantear la posibilidad de redireccionar parte de esos fondos, actualmente destinados a obras, hacia partidas de libre disponibilidad para afrontar gastos corrientes.

Según trascendió en el ámbito legislativo, la iniciativa todavía se encuentra en una etapa preliminar y buscaría abrir una discusión sobre el esquema de financiamiento municipal en medio de la compleja situación económica que atraviesan varias comunas.

En ese marco, Cornejo defendió la continuidad del Fodere y sostuvo que “es la garantía de que los recursos se transformen en infraestructura, servicios y desarrollo real en cada municipio y no en contener a la política”.

También cuestionó los planteos vinculados a una mayor autonomía municipal. “Los municipios hablan de ‘autonomía’, ‘libertad’, de ‘redestinar fondos a otros sectores’. ¿A cuáles? Hay que decirlo con claridad: estaríamos hablando de menos control y menos obras para la gente”, afirmó.

Finalmente, el legislador cerró el comunicado con una definición política sobre el rumbo de la gestión provincial: “Hoy hay un camino distinto: orden, transparencia y obras que se ven”.