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Convocatoria regional

El PRO sanjuanino se encolumna detrás de Macri en Mendoza

El armado local viajará completo para participar del “Próximo Paso Tour”, orientado a reconstruir la militancia del PRO y consolidar su influencia en el interior.

Por Florencia García
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El expresidente Mauricio Macri volverá a la escena política con una parada clave en Mendoza el próximo 29 de mayo, donde encabezará el “Próximo Paso Tour”, una iniciativa con la que busca reconstruir el PRO en el interior del país y reordenar su estructura tras meses de tensiones internas.

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La elección de Mendoza no es casual. Desde allí, Macri intentará proyectar su influencia hacia otras provincias de la región como San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. El objetivo central es fortalecer la militancia local, relanzar el partido y recuperar volumen político en distritos donde el PRO mostró fisuras en el último tiempo.

Desde el PRO en San Juan señalaron que habrá una fuerte presencia de dirigentes alineados al espacio en la actividad en Mendoza. “Van todos los que responden al partido”, indicaron fuentes locales, que además relativizaron la posibilidad de una visita de Macri a la provincia en el corto plazo. Según explicaron, la estrategia apunta a concentrar el despliegue regional en territorio mendocino y nuclear allí a la dirigencia cuyana.

Referentes del PRO local ya habían dicho presente en el relanzamiento nacional del partido realizado en marzo pasado en el predio de Parque Norte, donde Macri encabezó un acto que reunió a más de 3.000 dirigentes de todo el país. Allí estuvieron el presidente del PRO en la provincia y diputado provincial, Enzo Cornejo, junto al secretario general de la Juventud del partido a nivel nacional, Agustín Prado, quienes participaron acompañados por militantes sanjuaninos.

Pese a que la estructura sanjuanina decidió acompañar el relanzamiento impulsado por Macri, el espacio también enfrenta movimientos internos en la provincia. Recientemente, la vicepresidenta del partido, Verónica Benedetto, renunció a su cargo partidario para incorporarse al partido Producción y Trabajo. Desde entonces, ese puesto dentro de la conducción del PRO en San Juan permanece vacante.

Durante ese encuentro, Macri evitó dar definiciones concretas sobre la estrategia electoral de cara a 2027, aunque dejó un mensaje político que sintetiza el rumbo que busca imprimirle al espacio: “Somos el próximo paso”.

Durante la jornada, el exmandatario prevé reunirse con referentes partidarios, ordenar el armado territorial y avanzar en una estrategia común frente al gobierno nacional que encabeza Javier Milei. En ese marco, uno de los interrogantes es si habrá una foto política con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien mantiene una relación de cercanía con la Casa Rosada. Hasta el momento, ese encuentro no está confirmado.

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