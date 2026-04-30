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Acotada comitiva

Milei viajó a Mar del Plata para fotografiarse en el portaaviones estadounidense USS Nimitz

Esta actividad está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Por Agencia NA
El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei viaja a Mar del Plata para participar de ejercicios navales tras la llegada del portaviones estadounidense USS Nimitz. Lo hace acompañado de una acotada comitiva, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

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Esta actividad está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea. Esta participación es considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.

El traslado del mandatario se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones; su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.

Junto al Presidente viajó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, también participarán del evento.

FUENTE: Agencia NA

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