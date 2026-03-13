El FreSU calculó la canasta del trabajador: 2.700.000 de Canasta Básica

En un contexto de creciente tensión económica, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó la denominada Canasta Básica del Hogar Trabajador, estableciendo que una familia requiere $2.706.923 mensuales para cubrir sus necesidades fundamentales y vivir dignamente. La presentación, realizada en la sede nacional de ATE, busca instalar un parámetro alternativo a las mediciones oficiales y visibilizar el profundo deterioro del poder adquisitivo en Argentina.

El informe elaborado por las organizaciones gremiales (que incluyen a ATE, UOM, Aceiteros y Aeronavegantes, entre otros) detalla que, para alcanzar un estándar de vida acorde a los derechos constitucionales, el gasto familiar se desglosa de la siguiente manera:

Alimentación: $618.583

$618.583 Transporte y vacaciones/esparcimiento: $554.511

$554.511 Vivienda: $533.942

$533.942 Salud: $329.582

$329.582 Previsión: $297.762

$297.762 Educación y cultura: $233.852

$233.852 Vestimenta: $138.693

Esta cifra de $2,7 millones representa un contraste absoluto con la realidad salarial vigente: equivale a ocho veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) actual y duplica la línea de pobreza oficial medida por el INDEC, que se sitúa cerca de los $1,4 millones.

"Números de dignidad" frente a "números de pobreza"

Los dirigentes sindicales fueron tajantes al diferenciar su medición de las estadísticas gubernamentales. Daniel Yofra, titular de la Federación Aceitera, afirmó: "Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad". Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, subrayó que los trabajadores, como generadores de la riqueza, deben discutir su distribución.

Desde el FreSU denuncian una "retracción salarial deliberada" bajo la gestión de Javier Milei. Según sus estimaciones, el conjunto de los trabajadores ha perdido 54 billones de pesos desde diciembre de 2023. En términos individuales, esto se traduce en una pérdida promedio de 2.125.000 para asalariados del sector privado y de 11.021.000 en el sector público.

El fenómeno del sobreendeudamiento

Uno de los datos más alarmantes del informe es el crecimiento del endeudamiento estructural en los hogares. Debido al desplome de los ingresos, el porcentaje del salario destinado al pago de deudas saltó del 10% al 26,3% en apenas un año. A nivel general, la deuda acumulada de las familias argentinas ya supera los 36 billones de pesos.

Hacia una nueva agenda gremial

Con la difusión de este índice propio, los sindicatos pretenden que los $2,7 millones se conviertan en el nuevo piso para las discusiones paritarias. Abel Furlán, titular de la UOM, advirtió que el modelo económico actual está provocando un "desmantelamiento de la estructura productiva" y un círculo vicioso de caída en el consumo y la producción.

Este documento marca el inicio de una nueva etapa de movilizaciones y reclamos, donde la exigencia de un "salario digno" será el eje central frente a lo que consideran una política de "asfixia" a la clase trabajadora.