viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ingresos

El FreSU calculó la canasta del trabajador: 2.700.000 de Canasta Básica

El Frente de Sindicatos Unidos lanzó su propia medición de la Canasta Básica del Hogar Trabajador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un contexto de creciente tensión económica, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó la denominada Canasta Básica del Hogar Trabajador, estableciendo que una familia requiere $2.706.923 mensuales para cubrir sus necesidades fundamentales y vivir dignamente. La presentación, realizada en la sede nacional de ATE, busca instalar un parámetro alternativo a las mediciones oficiales y visibilizar el profundo deterioro del poder adquisitivo en Argentina.

Lee además
tras la cena peronista, habra un segundo round con los intendentes
Cónclave

Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes
Guillermo Novelli y Javier Milei
Criptogate

Peritajes revelan llamadas directas entre Milei y Novelli minutos antes del lanzamiento de Libra
image

Radiografía de la canasta: ¿En qué se va el sueldo?

El informe elaborado por las organizaciones gremiales (que incluyen a ATE, UOM, Aceiteros y Aeronavegantes, entre otros) detalla que, para alcanzar un estándar de vida acorde a los derechos constitucionales, el gasto familiar se desglosa de la siguiente manera:

  • Alimentación: $618.583
  • Transporte y vacaciones/esparcimiento: $554.511
  • Vivienda: $533.942
  • Salud: $329.582
  • Previsión: $297.762
  • Educación y cultura: $233.852
  • Vestimenta: $138.693

Esta cifra de $2,7 millones representa un contraste absoluto con la realidad salarial vigente: equivale a ocho veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) actual y duplica la línea de pobreza oficial medida por el INDEC, que se sitúa cerca de los $1,4 millones.

"Números de dignidad" frente a "números de pobreza"

Los dirigentes sindicales fueron tajantes al diferenciar su medición de las estadísticas gubernamentales. Daniel Yofra, titular de la Federación Aceitera, afirmó: "Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad". Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, subrayó que los trabajadores, como generadores de la riqueza, deben discutir su distribución.

Desde el FreSU denuncian una "retracción salarial deliberada" bajo la gestión de Javier Milei. Según sus estimaciones, el conjunto de los trabajadores ha perdido 54 billones de pesos desde diciembre de 2023. En términos individuales, esto se traduce en una pérdida promedio de 2.125.000 para asalariados del sector privado y de 11.021.000 en el sector público.

El fenómeno del sobreendeudamiento

Uno de los datos más alarmantes del informe es el crecimiento del endeudamiento estructural en los hogares. Debido al desplome de los ingresos, el porcentaje del salario destinado al pago de deudas saltó del 10% al 26,3% en apenas un año. A nivel general, la deuda acumulada de las familias argentinas ya supera los 36 billones de pesos.

Hacia una nueva agenda gremial

Con la difusión de este índice propio, los sindicatos pretenden que los $2,7 millones se conviertan en el nuevo piso para las discusiones paritarias. Abel Furlán, titular de la UOM, advirtió que el modelo económico actual está provocando un "desmantelamiento de la estructura productiva" y un círculo vicioso de caída en el consumo y la producción.

Este documento marca el inicio de una nueva etapa de movilizaciones y reclamos, donde la exigencia de un "salario digno" será el eje central frente a lo que consideran una política de "asfixia" a la clase trabajadora.

Seguí leyendo

Milei recalibra movimientos y se mostrará el lunes en Córdoba con Adorni

Proveedores mineros: los entretelones de la jugada del bloquismo para marcar terreno en Iglesia

Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Milei vuelve a Madrid: agenda relámpago entre la "batalla cultural" y el Foro Económico

El ambicioso plan de un país europeo para convertir la mentira política en delito

Diputados de la oposición convocaron para este viernes a una audiencia pública por el cierre de FATE

Importante fábrica de baterías cerrará líneas e importará desde Brasil

Tres senadores nacionales renunciaron al aumento en las dietas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Guillermo Novelli y Javier Milei
Criptogate

Peritajes revelan llamadas directas entre Milei y Novelli minutos antes del lanzamiento de Libra

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Cómo sacan y trasladan a los históricos peces del lago del Parque de Mayo.
Megaoperativo

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín
Deceso

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Te Puede Interesar

El robo se produjo en una escuela secundaria de Rawson
Ataque silencioso

Nadie sabe cómo, pero robaron 14 matafuegos de una conocida escuela de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes
Cónclave

Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Automovilismo

A preparar las reposeras y las hieleras: el Zonda tiene su primera carrera confirmada del año y ya hablan de una inédita competencia nocturna

Tiempo Pregunta en el Día Mundial del Sueño: ¿duermen bien los sanjuaninos? video
Videonota

Tiempo Pregunta en el Día Mundial del Sueño: ¿duermen bien los sanjuaninos?

Dilexis en marcha: tras la venta, la firma ya regularizó los pagos atrasados y el Gobierno busca promover nuevas inversiones
Industria

Dilexis en marcha: tras la venta, la firma ya regularizó los pagos atrasados y el Gobierno busca promover nuevas inversiones