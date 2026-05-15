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Declaraciones

Aranda dijo que el peronismo nacional "todavía no está unido" y opinó sobre la candidatura de Uñac: "Está haciendo el camino inverso"

El diputado del Frente Renovador habló del escenario político rumbo al 2027, aseguró que Sergio Massa trabaja para lograr la unidad del peronismo y marcó diferencias con la estrategia del senador Sergio Uñac.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El diputado provincial por el Frente Renovador, Franco Aranda, dio definiciones políticas de cara al escenario electoral de 2027 y aseguró que el peronismo nacional aún no logró consolidar una unidad. En una entrevista en el programa De Sobremesa, el referente del massismo en San Juan sostuvo que el exministro de Economía Sergio Massa trabaja actualmente para construir consensos dentro del espacio, aunque evitó confirmar si será candidato presidencial.

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“A nivel nacional lo veo todavía sin una unión palpable”, afirmó Aranda al ser consultado sobre la situación del peronismo tras la derrota electoral. En ese sentido, consideró que “hay muchos referentes nacionales intentando armar una amalgama que logre contener a todos”.

Para el dirigente, el justicialismo necesita primero construir acuerdos programáticos antes de definir liderazgos. “La lógica de la política es primero construir los consensos y que de ese consenso salga un candidato”, sostuvo.

En ese marco, se refirió a la decisión del senador nacional Sergio Uñac de posicionarse como posible candidato presidencial dentro del peronismo. “Lo que él ha hecho es legítimo, es válido”, señaló, aunque marcó diferencias sobre la estrategia política.

“Uñac ha decidido hacer el camino inverso: ponerse de candidato, encabezar un esquema y después ir a buscar los consensos. Yo no digo que esté mal, hay que ver si sale”, expresó.

Aranda también evitó dar precisiones sobre el futuro político de Massa y aseguró que hoy el exministro está enfocado en trabajar por la unidad del espacio. “Si va a ser candidato o no, la verdad no lo sé”, dijo.

Consultado sobre el escenario sanjuanino, el diputado aseguró que la división entre el uñaquismo y el giojismo “sigue existiendo”, aunque reconoció que hay diálogo entre dirigentes de ambos sectores dentro de la Cámara de Diputados de San Juan.

“A mí no me digan que el uñaquismo y el giojismo ya lograron una unidad porque eso no se lo cree nadie”, lanzó. Sin embargo, agregó que “en la Cámara hay diputados de ambos espacios y muchas veces hay conversaciones y coincidencias”.

El referente del Frente Renovador remarcó además que el espacio massista forma parte “del arco peronista”, aunque aclaró que no integra orgánicamente el PJ sanjuanino.

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