Atrapan a un sujeto sospechado de robar en una obra de construcción

Un joven de 20 años fue detenido este viernes sospechado por el robo en una obra en construcción ocurrido días atrás en Rivadavia . El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste durante una serie de allanamientos en el interior de Villa Lourdes .

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Según fuentes policiales, el operativo se concretó tras varias tareas investigativas vinculadas a un hecho de hurto calificado por escalamiento, en el que autores desconocidos habían desvalijado una obra en construcción. A partir del análisis de material fílmico y otras diligencias, los investigadores lograron identificar a dos sospechosos.

Uno de ellos fue detenido durante un allanamiento realizado en un domicilio de Villa Lourdes, en Rivadavia. Se trata de Isaías Gonzales, de 20 años, quien quedó vinculado a la causa judicial caratulada “Hurto calificado por escalamiento”, que tramita en el Ministerio Público.

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Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar parte de los objetos denunciados como sustraídos en la obra, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los autores al momento de cometer el hecho. Estos elementos serán incorporados como prueba en el expediente.

En la investigación también fue identificado otro joven de apellido Cristofoleti, quien continúa siendo buscado por la Policía. Las fuentes indicaron que las medidas investigativas siguen en marcha con el objetivo de dar con el restante involucrado y recuperar la totalidad de los bienes robados.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos contra la Propiedad, mientras el detenido permanece a disposición de la Justicia.