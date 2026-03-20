Cae en Rivadavia un delincuente con pedido de captura: estaba queriendo vender un celular robado

Un joven de 23 años, identificado como Carlos Sebasthian Molina Segura , fue capturado este jueves por la noche mientras intentaba comercializar un teléfono celular que había sido robado semanas atrás a un menor de edad.

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La aprehensión fue este jueves en la noche en la playa de la estación de servicio "PUMA", ubicada en el cruce de Avenida Ignacio de la Roza y calle Rastreador Calivar. Según la investigación, la víctima del robo original se citó en el lugar con el sospechoso tras recibir una llamada telefónica.

Molina Segura le exigía la suma de $100.000 para devolverle un iPhone 11 de color negro que le habían sustraído a su nieto de 14 años el pasado 23 de febrero. Durante el encuentro, el damnificado manipuló el dispositivo e ingresó el código de seguridad de Apple; al comprobar que el teléfono se desbloqueaba, confirmó que era el equipo de su familiar y procedió a realizar una aprehensión civil del vendedor.

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Efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste que se encontraban de recorrida por la zona, acudieron de inmediato al escuchar el alerta radial. Al llegar, formalizaron la detención de Molina Segura. Al ser interrogado, el aprehendido intentó justificar la posesión del equipo alegando que se dedica a realizar servicios de "Apple Pay" y que contactó a los dueños porque el número aparecía en la pantalla de bloqueo. Sin embargo, dada la procedencia ilícita del aparato y el pedido de dinero, quedó a disposición de la justicia.

Bajo las directivas del fiscal Fernando Bonomo y con la presencia en el lugar del ayudante fiscal Juan Martín Mattar, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia. El caso ha sido caratulado bajo el delito de encubrimiento agravado con fines de lucro.

El detenido, quien ya cuenta con antecedentes penales e investigaciones en curso, permanecerá alojado en sede policial a la espera de su audiencia.