Rivadavia tiene la tercera parada de colectivos climatizada: mirá dónde está

Durante la noche del martes, quedó inaugurada en Rivadavia la tercera parada de colectivo climatizada del departamento. El espacio está ubicado estratégicamente en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, uno de los puntos con mayor circulación de pasajeros durante todo el día.

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Según explicaron desde el municipio, el nuevo espacio cuenta con un sistema de climatización frío-calor, diseñado para brindar mayor comodidad a quienes utilizan el transporte público. De esta manera, los usuarios podrán resguardarse de las altas temperaturas durante el verano, así como también de los días fríos que ya comienzan a hacerse sentir en la provincia.

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La elección del lugar no es casual: se trata de una zona de gran afluencia de estudiantes, docentes y trabajadores que, en distintos horarios —mañana, siesta, tarde y noche—, esperan el colectivo en este punto neurálgico del departamento.

Con esta inauguración, ya son tres las paradas climatizadas que forman parte de una política innovadora impulsada por el municipio. La primera fue instalada a fines de 2025 en la Plaza Madre Universal, mientras que la segunda se concretó meses atrás en la intersección de calle Rastreador Calívar y Avenida Libertador, frente al edificio municipal.

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Cabe recordar que el proyecto contempla la instalación de cinco paradas en total, por lo que aún restan dos por ejecutar: una en la Universidad Católica de Cuyo y otra en las inmediaciones del Hospital Marcial Quiroga, ampliando así este servicio en puntos estratégicos del departamento.

“Seguimos trabajando con hechos concretos para mejorar la vida de los vecinos. Estas paradas no solo brindan comodidad, sino que también representan una mirada moderna sobre el transporte público y el uso del espacio urbano”, expresó el intendente Sergio Miodowsky al encabezar el acto.

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"De esta manera, Rivadavia se posiciona como un municipio innovador en la provincia, incorporando infraestructura que no solo responde a las necesidades actuales, sino que también proyecta una ciudad más accesible, inclusiva y pensada para el bienestar de todos", indicaron las autoridades.