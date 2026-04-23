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Chau oscuridad

Así fue el momento sagrado en que volvió la luz a la Iglesia de Jáchal

Luego de que el templo pasara un día a oscuras, afirman que el municipio pagó la deuda. Al mismo tiempo, el EPRE intimó a Naturgy a reestablecer el servicio. Qué dijo el municipio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El momento en que los operarios reconectaron el servicio eléctrico en la Parroquia de Jáchal. Foto: captura Radio Norte Jáchal.

El momento en que los operarios reconectaron el servicio eléctrico en la Parroquia de Jáchal. Foto: captura Radio Norte Jáchal.

El Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal volvió a contar con energía eléctrica este jueves a media mañana, luego de permanecer casi un día completo sin suministro por falta de pago, una situación que había generado fuerte preocupación en la comunidad.

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Según informaron fuentes locales y Radio Norte Jáchal, el padre Cristian Vaca, párroco del templo, confirmó en horas de la mañana que la Municipalidad del departamento había saldado la deuda pendiente, lo que permitió que la empresa distribuidora Naturgy procediera a la reconexión del servicio.

“En estos momentos se está restableciendo la energía eléctrica en el santuario”, indicaron desde el entorno parroquial, marcando el fin de una jornada en la que el templo permaneció completamente a oscuras.

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El corte se había originado en la jornada del miércoles, cuando la distribuidora interrumpió el suministro por la falta de pago de las facturas acumuladas. La situación afectó no solo al templo principal, sino también a espacios de uso comunitario como aulas, sanitarios y la casa parroquial, paralizando actividades religiosas y sociales.

En paralelo, la crisis motivó la intervención del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan), que ordenó a la empresa la reconexión inmediata del servicio por considerar que estaban comprometidas razones de seguridad y orden público.

La explicación de la Municipalidad sobre el corte de luz

Por su parte, tras la restitución del servicio, la Municipalidad de Jáchal envió un comunicado en el que indicaron: "En primer lugar, es importante aclarar que, en el marco del convenio de colaboración vigente, el municipio tiene a su cargo parte del pago del servicio eléctrico de dicho edificio. Actualmente, el suministro ya fue restablecido en su totalidad y la factura pendiente se encuentra cancelada, sin deuda alguna".

Al tiempo que sumaron: "Respecto a lo sucedido, el inconveniente se originó por un desfasaje en los tiempos administrativos. El expediente para el pago fue iniciado por la administración parroquial el día 20 de abril, mientras que la factura tenía como fecha de vencimiento el 1 de abril. Esta diferencia en los plazos generó la demora que derivó en la interrupción del servicio. A esto se suma una particularidad del servicio eléctrico de categoría T2, correspondiente al tipo de tarifa que tiene el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal. A diferencia de los servicios domiciliarios comunes, esta modalidad permite al prestador suspender el suministro ante el vencimiento de una sola factura, sin necesidad de acumular deudas, lo que explica la rapidez con la que se produjo el corte y descartando que exista deuda".

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Para finalizar aseguraron que, "ya se están implementando mejoras en los procesos administrativos con la administración parroquial para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, reafirmando nuestro compromiso con las instituciones locales".

El trasfondo del conflicto

De acuerdo con los antecedentes del caso, el origen del problema se remonta a un convenio firmado hace casi dos años entre el Arzobispado y la Municipalidad de Jáchal. En ese acuerdo, el municipio asumía el pago de los servicios del templo como contraprestación por el uso de un edificio perteneciente a la Iglesia, donde actualmente funciona el Concejo Deliberante.

FUENTE: Radio Norte Jáchal

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