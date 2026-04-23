Doble golpe de suerte en San Juan: salieron premios millonarios en la Quiniela Max y el Quini 6

Dos sanjuaninos se quedaron con premios millonarios en la Quiniela Max y el Quini 6.

La suerte volvió a sonreír en San Juan con dos importantes premios registrados en los sorteos del miércoles 22 de abril. Un afortunado apostador de Capital se quedó con el pozo de la Quiniela Max, mientras que en Pocito otro jugador ganó más de $6,9 millones en el Quini 6, en la modalidad Siempre Sale.

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Según informaron desde la Caja de Acción Social de San Juan, en el sorteo vespertino Nº 7251 de la Quiniela Max, realizado el miércoles 22 de abril, un único ganador se llevó un premio de $6.000.000. La jugada fue realizada en la Agencia 941, ubicada en Capital. Según informaron, el ganador tendrá tiempo hasta el próximo 2 de mayo para presentarse y cobrar el monto correspondiente.

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Por otro lado, la fortuna también alcanzó a un apostador del departamento Pocito, quien resultó ganador en el sorteo Nº 3367 del Quini 6. En este caso, el premio ascendió a $6.906.164 tras acertar cinco de los seis números en la modalidad Siempre Sale.

El cartón ganador fue vendido en la Subagencia 890 y contenía la combinación 07, 20, 23, 35 y 41, quedando sin acertar únicamente el número 26. El afortunado ganador dispone de plazo hasta el 7 de mayo de 2026 para reclamar su premio.