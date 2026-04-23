El EPRE intimó a Naturgy a reconectar la luz en la Parroquia de Jáchal y dio un plazo a las partes para regularizar la situación.

En medio del escándalo, el EPRE intervino para poner un freno a la crisis que atraviesa el Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal, luego de que la distribuidora Naturgy suspendiera el suministro eléctrico por falta de pago. El organismo regulador ordenó la reconexión inmediata del servicio , al considerar que están en juego razones de seguridad y orden público.

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Según el comunicado oficial, el ente otorgó además un plazo de siete días para que las partes involucradas regularicen la situación de fondo que derivó en el corte. En ese marco, el EPRE subrayó que un espacio emblemático para la comunidad no puede permanecer sin electricidad por cuestiones administrativas que exceden a los ciudadanos.

La medida llega después de que el santuario, principal referencia religiosa y social del departamento, quedara a oscuras por el corte de luz motivado por la falta de pago de las boletas, obligando a suspender misas, encuentros y diversas actividades comunitarias.

El origen del conflicto se remonta a un acuerdo firmado hace casi dos años entre el Arzobispado y el municipio. En ese convenio, la Municipalidad de Jáchal asumía el pago de las facturas de del templo como contraprestación por el uso de un edificio perteneciente a la Iglesia, donde actualmente funciona el Concejo Deliberante.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ese esquema dejó de cumplirse. Las boletas comenzaron a acumularse, la deuda creció y finalmente la empresa distribuidora avanzó con la suspensión del servicio.

Impacto en la vida comunitaria

El corte no solo afectó al templo principal. También quedaron sin electricidad las aulas, los sanitarios y la casa parroquial, paralizando buena parte de la actividad cotidiana del lugar.

La situación generó malestar entre los fieles y vecinos, que encontraron cerradas las puertas de uno de los espacios más representativos de la vida social y espiritual de la comunidad.

Desde la Iglesia, el presbítero Gustavo Vaca buscó aclarar el trasfondo del conflicto. Señaló que el municipio no realiza un aporte voluntario, sino que cumple (o debería cumplir) con una obligación contractual previamente asumida.

Aunque el monto total de la deuda no fue confirmado oficialmente, trascendió que sería significativo. En este contexto, la intervención del EPRE apunta a restablecer el servicio de manera urgente y evitar que el conflicto continúe afectando a la comunidad.

Al mismo tiempo, el plazo fijado abre una instancia de negociación para que el municipio y las autoridades eclesiásticas resuelvan el incumplimiento y definan cómo garantizar la continuidad del servicio en el futuro.