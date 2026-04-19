Qué empresas siguen en la pelea para hacer la obra que terminará con los apagones en Calingasta

La apertura de sobres se hizo el 14 de abril en la sede del EPRE San Juan. Estuvo presidida por el Directorio del Ente Regulador, con Raúl López y Roberto Ferrero. Además, participaron Analía Cisterino de la Escribanía Mayor de Gobierno; representantes de la Municipalidad de Calingasta (Directora de Obras del Municipio), representantes de los usuarios del departamento y de las empresas participantes.

En Calingasta se sigue a paso firme en el camino para resolver sus históricos problemas de cortes de luz. Días atrás, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan avanzó con la licitación de obras clave para ese fin, concluyendo la apertura de los sobres con las propuestas económicas, un paso que dejó a tres oferentes en la recta final para adjudicarse el ambicioso Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio en el departamento cordillerano. Este proyecto no es una obra de infraestructura más, sino una respuesta directa a las constantes quejas de los vecinos que, ante la falta de gas natural, dependen totalmente de la electricidad para cocinar y calefaccionarse en una zona de climas extremos.

La competencia comenzó con un interés marcado, ya que inicialmente fueron cinco las empresas que presentaron sus propuestas técnicas en marzo pasado: SOWIC S.A, ARGENCOBRA S.A, OPELMEC S.A., el consorcio SINEC S.A / RESERV y SERGIO CHICONI SRL. Sin embargo, tras la rigurosa evaluación de los antecedentes y capacidades técnicas contenidas en el primer sobre, solo tres lograron superar el filtro para que sus ofertas económicas fueran finalmente reveladas en el acto presidido por las autoridades del ente regulador y representantes municipales. Actualmente, la puja se concentra en las firmas OPELMEC S.A., la unión transitoria (UTE) entre SINEC S.A. y RESERV SRL, y la empresa SERGIO CHICONI SRL. Casi todas son sanjuaninas o cuentan con bases operativas en la provincia, lo cual es un punto a favor dado que el pliego de licitación otorga una valoración especial a la participación de empresas locales para fomentar el empleo en la región.

Lo que sigue ahora es una instancia de análisis por parte de las áreas técnicas del organismo regulador, quienes deben determinar cuál de estas tres ofertas es la más conveniente según los criterios establecidos. Una vez que se concrete la adjudicación y se firme el contrato, la empresa ganadora tendrá un plazo de 180 días corridos para ejecutar los trabajos. Esta celeridad es vital para que las mejoras comiencen a sentirse en localidades como Barreal, Sorocayense, Tamberías y la Villa de Calingasta, donde la crisis eléctrica se agudizó notablemente hacia finales del año pasado debido a que el servicio no cumplía con los estándares mínimos de calidad.

image El acto en el EPRE San Juan.

Quiénes son las competidoras

Sergio Chiconi S.R.L. se presenta como una empresa de origen sanjuanino con una sólida reputación en el rubro de servicios eléctricos, respaldada por una trayectoria de más de 25 años de experiencia operando tanto en el ámbito público como en el privado. Según destaca su portal institucional, la firma se enfoca en la resolución de problemas técnicos complejos mediante la incorporación de tecnología de avanzada y el cumplimiento de estándares internacionales, contando con un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO-9001. Su propuesta se basa en mejorar constantemente los niveles de atención y eficiencia para satisfacer los requerimientos específicos de sus clientes en cada proyecto de infraestructura.

En cuanto a Opelmec S.R.L., la información de su sitio oficial indica que es una empresa proveniente de la provincia de Córdoba, constituida específicamente para la ejecución de proyectos en los sectores electromecánico, termomecánico e hidráulico. Su capacidad de acción es amplia, abarcando desde instalaciones técnicas en inmuebles hasta obras de infraestructura de servicios a escala urbana o de ciudad. La compañía resalta que, para mantener su competitividad y garantizar la confiabilidad de sus prestaciones, invierte de manera permanente en la capacitación de sus recursos humanos, buscando siempre ofrecer el mayor nivel de calidad en sus intervenciones.

La propuesta conjunta está integrada por SINEC S.A. y RESERV S.R.L., dos firmas con perfiles complementarios según sus datos web. SINEC se describe como una empresa líder en Argentina con presencia en todo el país y oficinas en San Juan y Capital Federal, cuyo propósito es brindar soluciones de vanguardia en energía eléctrica bajo un compromiso de sustentabilidad y entorno de "cero daños". Por su parte, RESERV S.R.L. es una empresa sanjuanina consolidada que nació en 2017 para cubrir la demanda local de obras y servicios electromecánicos integrales. Esta última destaca su capacidad de trabajo técnico con costos razonables y su disponibilidad para responder ante emergencias las 24 horas, posicionándose como un aliado estratégico para sus clientes.

Un plan integral para transformar la red calingastina

El conjunto de obras que el ganador deberá llevar adelante es extenso y apunta a modernizar los puntos neurálgicos del sistema eléctrico del departamento. El plan contempla la provisión de equipamiento y la construcción de mejoras en la Subestación Transformadora de Calingasta, así como también en las instalaciones de Tamberías, Barreal y la zona de El Leoncito. Todos estos trabajos se realizarán sobre redes que operan en niveles de tensión de 33 y 13,2 kV, lo que permitirá dar estabilidad a un sistema que históricamente se ha visto sobrepasado durante los picos de demanda invernal.

La financiación para esta transformación proviene de diversas fuentes, incluyendo el Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo y los fondos generados por las multas que el ente regulador aplicó a la distribuidora Naturgy debido a las deficiencias previas en el servicio. De esta manera, el proyecto no solo busca reparar el daño causado por los cortes, sino también dotar a Calingasta de la infraestructura necesaria para asegurar su desarrollo social y productivo en los años venideros.