La cantidad de empresas constructoras en San Juan creció un 10%, impulsada por las obras menores

Un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) señaló que San Juan tuvo un crecimiento del 10% en la cantidad de empresas constructoras. Desde el sector aseguraron que ese incremento se debe a las obras menores motorizadas principalmente por el Estado e indicaron que hay una recuperación lenta de la actividad.

El documento detalló que en la provincia había, en febrero del año pasado, 480 compañías y en la actualidad esa cifra subió a 531, lo que representa un aumento del 10%. Esta cifra incluye a sociedades constructoras contratistas que de 438 empresas en 2025 pasaron a 486 en 2026 y subcontratistas, que pasaron de 42 a 45. De esta manera, San Juan encabeza el ranking junto a Neuquén con una variación positiva del 9,4%.

Enrique Velasco, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción (CAEMCO), dijo a Tiempo de San Juan que el dato tiene su explicación en el apalancamiento de la obra pública mediante tareas menores. “Desde hace tiempo están apareciendo muchas empresas nuevas dedicadas a esa parte”, comentó. Agregó que estas empresas son principalmente pequeñas y se enfocan en tareas de mantenimiento, remodelación y ampliación, fundamentalmente en escuelas y comisarías.

Sobre la situación del rubro dijo que, a pesar de esta reactivación impulsada por el Gobierno provincial, los niveles actuales se encuentran todavía un 22% por debajo de los registrados en octubre de 2023, momento en que se produjo el freno de las obras nacionales. Actualmente, el sector genera alrededor de 7.500 puestos de trabajo. Esta cifra, de acuerdo con Velasco, representa aproximadamente del 60% al 65% de la capacidad máxima alcanzada en mejores épocas, cuando el sector llegó a emplear a 12.000 personas. "La actividad ha venido creciendo en forma continua, pero lenta", finalizó.

Costos por debajo de la inflación

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de costos de la construcción e informó que tuvo un aumento en marzo del 2,5% respecto al mes anterior, por debajo de la inflación que marcó para el mismo mes un 3,4%.

La entidad explicó que este resultado es consecuencia de las alzas de 1,8% de “materiales”, 3,4% en “mano de obra” y 1,8% en “gastos generales”.

Al respecto Velasco dijo que: “Ante la baja actividad, los negocios de venta de materiales no han podido incrementar los precios de manera agresiva para no deprimir aún más la demanda”.