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Cuánto se usa la IA en las empresas sanjuaninas: mirá el diagnóstico

Es un diagnóstico que realizó la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. De 42 pequeñas y medianas empresas, el 83% está empezando a usar esta herramienta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ecosistema productivo de San Juan atraviesa una transformación silenciosa pero irreversible. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación presentó recientemente los resultados del Diagnóstico de Madurez Digital para MiPyMEs, un relevamiento que pone cifras concretas a la adopción tecnológica en la provincia y traza una hoja de ruta para el futuro inmediato.

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El estudio analizó a 42 pequeñas y medianas empresas de sectores clave como manufactura, construcción, agro, salud, servicios profesionales y logística. Los resultados son reveladores: aunque el camino recién comienza, el interés por la Inteligencia Artificial (IA) ya es una realidad tangible.

Un estadio de "transición temprana"

De acuerdo con el informe oficial, el conjunto de empresas analizadas se encuentra en un nivel de madurez digital denominado "transición temprana". ¿Qué significa esto? Que el empresariado local ya reconoce la urgencia del cambio digital, aunque todavía está en proceso de convertir esa conciencia en estructuras de decisión basadas en datos.

El diagnóstico evaluó cinco dimensiones críticas:

  • Orientación a datos.

  • Digitalización de procesos.

  • Presencia digital.

  • Cultura de innovación.

  • Postura ante la IA.

Radiografía de la IA en San Juan

Uno de los datos más destacados del informe es la clasificación de las empresas según su relación con la Inteligencia Artificial. Los números muestran que la gran mayoría ya dio sus primeros pasos:

En términos prácticos, esto indica que el 83% de las empresas (35 de 42) ya se encuentran en niveles iniciales o en desarrollo, mientras que solo 1 de cada 6 ha logrado un nivel avanzado donde la digitalización genera ventajas competitivas reales.

"El capital más valioso del grupo no es tecnológico, sino la apertura al aprendizaje", destaca el informe, señalando que la disposición al cambio es el primer motor para salir del "punto cero".

Incentivo económico: $300 millones para el sector

Para que este diagnóstico no quede solo en un análisis, el Gobierno Provincial anunció el Programa de Fortalecimiento de la Economía del Conocimiento. Esta segunda etapa de la Estrategia Provincial de IA incluye una fuerte inyección financiera para el sector privado.

Se dispondrá de un total de $300 millones en carácter de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados a la digitalización y adopción de IA. Los puntos clave del financiamiento son:

  • Monto máximo por empresa: Hasta $15 millones.

  • Cobertura: El ANR cubre hasta el 70% del costo total del proyecto.

  • Contraparte: El beneficiario deberá aportar el 30% restante.

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