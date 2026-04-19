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Gran convocatoria

Bermejo desbordado: más de 8.000 fieles celebraron el día de San Expedito

La fe por el "patrono de las causas urgentes" duplicó la asistencia respecto al año pasado. La jornada contó con la tradicional procesión y una misa cargada de emotividad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La localidad de Bermejo, en el departamento Caucete, se convirtió este domingo en el epicentro de una de las manifestaciones de fe más importantes de la región. Más de 8.000 personas se acercaron al santuario de San Expedito para agradecer y pedir milagros, marcando un récord histórico de asistencia para la zona.

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Una marea de fe

Lo que más sorprendió a los organizadores y a las autoridades locales fue el crecimiento exponencial de la festividad. Según las estimaciones oficiales, la concurrencia duplicó las cifras registradas el año pasado, cuando asistieron cerca de 4.000 personas. El flujo constante de vehículos y colectivos provenientes de distintos puntos de San Juan y provincias vecinas comenzó desde las primeras horas de la madrugada.

"No esperábamos tanta gente, pero San Expedito siempre convoca. Ver el pueblo lleno de familias es una bendición", comentó uno de los coordinadores del santuario.

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Ceremonia y tradición

La jornada central estuvo marcada por los dos momentos más esperados por los devotos: la Santa Misa que celebró en la parroquia que sigue en plena construcción y la eucaristía se centró en la esperanza y la resolución de las dificultades actuales.

Pasadas las horas centrales del día, la imagen del santo recorrió en la habitual procesión las calles de Bermejo escoltada por una marea de pañuelos rojos y blancos. El silencio de la oración solo era interrumpido por los vítores y el sonar de las campanas.

El operativo de seguridad y salud trabajó a destajo para garantizar que la jornada transcurriera en paz. El comercio local también vivió un a próspera jornada, con los puestos de comida y artículos regionales trabajando a su máxima capacidad debido a la masiva afluencia de visitantes.

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