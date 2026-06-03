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Audiencia pública

El EPRE fijó condiciones para el abastecimiento eléctrico de Vicuña: qué pidió

El organismo expuso en una audiencia pública los criterios técnicos para integrar la demanda minera a la red provincial sin afectar a usuarios e industrias sanjuaninas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El EPRE expuso en audiencia pública los criterios técnicos para la incorporación de nueva demanda minera a través de la infraestructura eléctrica de 500 kV en San Juan.

El EPRE expuso en audiencia pública los criterios técnicos para la incorporación de nueva demanda minera a través de la infraestructura eléctrica de 500 kV en San Juan.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), a través de su vicepresidente Roberto Ferrero, expuso en una audiencia pública los criterios técnicos para que el abastecimiento eléctrico de un proyecto minero se desarrolle de manera coordinada con la infraestructura provincial, en un esquema de beneficio mutuo entre la Provincia, la Nación y la empresa.

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La audiencia pública, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y realizada este miércoles 3 de junio, constituye el primer paso del análisis técnico para la emisión de los permisos nacionales necesarios para construir la infraestructura de abastecimiento eléctrico en 500 kV destinada al proyecto minero Josemaría, de Vicuña Argentina S.A.

Durante la instancia, el EPRE San Juan expuso los fundamentos técnicos vinculados con la solicitud de acceso y ampliación de la capacidad de transporte eléctrico presentada por la empresa.

La red provincial y su financiamiento

Desde el organismo remarcaron que San Juan acompaña el desarrollo minero como uno de los motores del crecimiento provincial. Sin embargo, señalaron que ese acompañamiento se basa en un principio de equidad: la nueva demanda eléctrica debe asumir los costos estructurales que genera sobre el sistema, sin trasladarlos a comercios, industrias y hogares sanjuaninos que contribuyeron al financiamiento de la red existente.

La provincia cuenta con una red eléctrica robusta cuya construcción fue financiada, en parte, con aportes de usuarios y empresas de San Juan. Esa infraestructura permite garantizar el suministro troncal de manera segura y confiable para las próximas décadas.

No obstante, el ingreso de nuevos proyectos mineros obliga a adelantar inversiones de ampliación que originalmente estaban previstas para ejecutarse en los próximos años.

En ese contexto, indicaron que la duplicación de la capacidad de transformación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, actualmente en construcción y financiada con recursos provinciales, resulta indispensable para preservar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Las condiciones planteadas por el EPRE

La conformidad del organismo quedó sujeta al cumplimiento de dos condiciones.

La primera es la firma de los acuerdos previstos en la Ley Provincial Nº 1181-A, mediante los cuales el proyecto minero internaliza los costos de mitigación de la demanda eléctrica que incorpora y realiza aportes al desarrollo de la infraestructura provincial, incluyendo nuevas obras eléctricas.

La segunda establece que la capacidad de transporte que exceda las necesidades propias de Vicuña Argentina S.A. quede disponible para el resto de la actividad minera de la provincia. El objetivo es garantizar el acceso abierto a la red y evitar la asignación exclusiva o el bloqueo de capacidad en un corredor considerado estratégico para el desarrollo provincial.

La postura del organismo

El EPRE ratificó que San Juan respalda el desarrollo minero, siempre dentro del marco de la legislación provincial vigente.

En ese sentido, indicó que prestará conformidad al otorgamiento solicitado una vez cumplidas las condiciones planteadas. Mientras esas exigencias no se verifiquen, mantendrá su oposición fundada.

Además, sostuvo que los principios de mitigación de impactos e igualdad de acceso a la infraestructura serán aplicados a todos los proyectos futuros, con el objetivo de garantizar un esquema justo, previsible y replicable para el conjunto de la actividad minera.

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