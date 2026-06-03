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Tribunales

La sacó barata: atacó a "traición" a una mujer dándole 10 puntazos y recibió una pena que la dejó libre

El ataque ocurrió en noviembre de 2025 y la detuvieron en diciembre tras estar varias semanas prófuga. En ese momento quedó imputada por tentativa de homicidio, pero ahora la juzgaron solo por lesiones leves.

Por Pablo Mendoza
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Un sorpresivo giro judicial determinó la inmediata liberación de Brisa Milagros Flores, la joven que permanecía detenida desde diciembre del año pasado tras haber apuñalado reiteradamente a otra mujer en las inmediaciones del Lote Hogar 17. Aunque inicialmente la grave agresión fue considerada y calificada como una tentativa de homicidio, un acuerdo de juicio abreviado homologado en las últimas horas modificó sustancialmente la tipificación legal a lesiones leves, permitiendo que la imputada fuera condenada a una pena de ejecución condicional y abandonara la prisión.

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El violento episodio se originó la madrugada del pasado 17 de noviembre de 2025, alrededor de las 00:30 horas. Según consta en las actas de la investigación judicial, la víctima, identificada como Adriana Narváez, había pactado un encuentro con una tercera mujer de apellido Silva con el expreso propósito de mantener una disputa física debido a severas diferencias personales de arrastre. Al punto de encuentro acudieron ambas protagonistas acompañadas: Narváez lo hizo junto a una amiga de iniciales R., mientras que Silva se presentó en el lugar en compañía de quien terminaría convirtiéndose en la feroz agresora, Brisa Flores.

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Lo que inicialmente comenzó como un crudo intercambio de insultos verbales entre Narváez y Silva derivó rápidamente en agresiones físicas directas. En el transcurso del altercado, y en los precisos instantes en que ambas mujeres cayeron al suelo producto del forcejeo mutuo, Flores intervino de manera imprevista. Valiéndose de un arma blanca tipo cuchillo que llevaba oculta entre sus pertenencias, la hoy condenada arremetió contra la indefensa denunciante, propinándole un total de diez puntazos en distintas partes de su cuerpo.

El parte médico oficial detalló minuciosamente la gravedad de las heridas: la víctima sufrió una profusa herida en el cuero cabelludo que demandó una sutura de cinco centímetros, una lesión cortante suturada en su mano derecha, dos heridas del mismo tenor en el antebrazo derecho, dos más en la pierna derecha y otras tres de consideración en la pierna izquierda. Consumada la agresión, Flores huyó rápidamente de la escena, dejando a Narváez ensangrentada en la vía pública. La víctima debió ser asistida de urgencia por personal de emergencias médicas del 107 y trasladada de inmediato al Hospital Rawson, donde los profesionales lograron estabilizarla y curar las múltiples heridas de arma blanca.

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Tras permanecer varias semanas en condición de prófuga, Flores fue aprehendida a mediados de diciembre de 2025, oportunidad en la que el Ministerio Público Fiscal le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa, ordenándose su reclusión preventiva ante el evidente riesgo de fuga reinante.

Sin embargo, el panorama procesal cambió drásticamente. La UFI Genérica, representada por el fiscal José Plaza, el ayudante fiscal Dr. Jorge Sánchez y la auxiliar Victoria Kolker convalidó un acuerdo de juicio abreviado con la defensa de la acusada a cargo de Faustino Gelvez y la abogada querellante (por parte de la denunciante) a cargo de María Filomena Noriega, el cual reconfiguró la escala penal al encuadrar las severas lesiones.

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Al momento de resolver, el magistrado Mariano Carrera resolvió hacer lugar en todos sus términos al acuerdo presentado por las partes, declarando formalmente la culpabilidad de Brisa Milagros Flores como autora penalmente responsable del delito de lesiones leves. En consecuencia, se le impuso la pena de tres meses de prisión de cumplimiento condicional.

Cabe destacar que también había una posibilidad de probation, pero la querella se mostró en contra de la misma y expresó que sea condenada. Situación que finalmente ocurrió.

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