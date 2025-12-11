Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

A un día de su captura, la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra joven del barrio La Estación compareció en Tribunales y quedó imputada de homicidio agravado por la alevosía en grado de tentativa. Para la fiscalía, la muchacha atacó a traición. Esas imágenes se viralizaron a través de las redes. Y pese a que estuvo prófuga 23 días, el juez de garantías dispuso que continúe detenida, pero en su casa en Rawson.

Brisa Flores, de 23 años, es la joven que supuestamente por despecho atacó a cuchillazos a su vecina del barrio La Estación el 17 de noviembre pasado y casi la mata. Shirley Narváez , la víctima, se salvó porque ninguna de las heridas afectó órganos vitales.

El fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, señaló en la audiencia de este jueves que la muchacha agredida recibió al menos 10 heridas cortopunzantes. A modo de ejemplo, relató que Flores le produjo un corte de 5 centímetros en el cuero cabelludo y también la acuchilló en la espalda, los brazos y las piernas. La exposición del representante del Ministerio Público fue acompañado por la abogada María Filomena Noriega, quien interviene como querellante en la causa.

Ese sangriento episodio ocurrió a las 0.30 de ese día. En principio la discusión fue entre una adolescente y Narváez y luego se armó la pelea sobre la calle Frías. Ambas se trenzaron a golpes y mechonazos, pero ahí apareció Flores, quien traía consigo un cuchillo y atacó por la espalda a la víctima.

Según el fiscal, Brisa Flores es amiga de la jovencita que peleaba con Narváez, pero además tenía un odio visceral contra esta última. El rencor venía de antes en razón de que la víctima había tenido una relación sentimental con el padre de su hija. Flores ya la había amenazado, incluso por las redes, comentaron. Todo esto hace suponer que la pelea hasta pudo estar planeada para que la sospechosa después interviniera y atacara a Narváez.

Esto fue lo que expuso el fiscal Plaza ante el juez de garantías Mariano Carreras durante la audiencia de formalización de este jueves. Brisa Flores llegó acompañada de un defensor oficial, luego de que fuera detenida el miércoles último en la casa de su abuelo en Pocito, adonde se mantuvo oculta 23 días tras el furioso ataque.

El fiscal Plaza le atribuyó el presunto delito de homicidio agravado por la alevosía, en grado de tentativa. Para el representante del Ministerio Público y la abogada Noriega –la querellante– Brisa Flores ya traía ese cuchillo y atacó a traición y a lo seguro a Narváez, con claras intenciones de asesinarla.

También solicitaron la prisión preventiva de Flores y su traslado al Penal de Chimbas. Fundamentaron ese pedido en su actitud de no colaborar con la Justicia y permanecer prófuga 23 días. Remarcaron que su familia y ella misma amenazaron a la víctima, y que tienen amigos en común y puede influenciar a los testigos. Por su lado, el defensor solicitó la prisión domiciliaria.

El juez Mariano Carreras valoró que Flores es mamá de una nena de 2 años que necesita atención y fue así que resolvió dar por habilitada la investigación penal preparatoria por el delito de tentativa de homicidio agravado por la alevosía y le dictó 2 meses de prisión preventiva, pero a cumplir en la casa de su abuelo. Además, le fijó normas de conducta y la prohibición de acercarse a la damnificada y a su familia.