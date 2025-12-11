jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Brisa Flores compareció este jueves en Tribunales luego de su captura el miércoles último. El fiscal le atribuye haber atacado a traición y con intenciones de matar a otra joven de 20 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.

La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.

A un día de su captura, la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra joven del barrio La Estación compareció en Tribunales y quedó imputada de homicidio agravado por la alevosía en grado de tentativa. Para la fiscalía, la muchacha atacó a traición. Esas imágenes se viralizaron a través de las redes. Y pese a que estuvo prófuga 23 días, el juez de garantías dispuso que continúe detenida, pero en su casa en Rawson.

Lee además
la joven apunalada en el barrio la estacion pidio proteccion para su familia y amplio su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en rawson: llevaba mas de 20 dias profuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Brisa Flores, de 23 años, es la joven que supuestamente por despecho atacó a cuchillazos a su vecina del barrio La Estación el 17 de noviembre pasado y casi la mata. Shirley Narváez, la víctima, se salvó porque ninguna de las heridas afectó órganos vitales.

image
El fiscal Jos&eacute; Plaza, de la UFI Gen&eacute;rica, y la abogada Mar&iacute;a Filomena Noriega, la querellante.

El fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, y la abogada María Filomena Noriega, la querellante.

El fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, señaló en la audiencia de este jueves que la muchacha agredida recibió al menos 10 heridas cortopunzantes. A modo de ejemplo, relató que Flores le produjo un corte de 5 centímetros en el cuero cabelludo y también la acuchilló en la espalda, los brazos y las piernas. La exposición del representante del Ministerio Público fue acompañado por la abogada María Filomena Noriega, quien interviene como querellante en la causa.

Ese sangriento episodio ocurrió a las 0.30 de ese día. En principio la discusión fue entre una adolescente y Narváez y luego se armó la pelea sobre la calle Frías. Ambas se trenzaron a golpes y mechonazos, pero ahí apareció Flores, quien traía consigo un cuchillo y atacó por la espalda a la víctima.

image

Según el fiscal, Brisa Flores es amiga de la jovencita que peleaba con Narváez, pero además tenía un odio visceral contra esta última. El rencor venía de antes en razón de que la víctima había tenido una relación sentimental con el padre de su hija. Flores ya la había amenazado, incluso por las redes, comentaron. Todo esto hace suponer que la pelea hasta pudo estar planeada para que la sospechosa después interviniera y atacara a Narváez.

Esto fue lo que expuso el fiscal Plaza ante el juez de garantías Mariano Carreras durante la audiencia de formalización de este jueves. Brisa Flores llegó acompañada de un defensor oficial, luego de que fuera detenida el miércoles último en la casa de su abuelo en Pocito, adonde se mantuvo oculta 23 días tras el furioso ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1990436477893771306?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990436477893771306%7Ctwgr%5E1b3a54637282f9bf37897d3ee54fda5fd5f6f6c8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fterrible-ataque-traicion-rawson-le-dio-varios-puntazos-la-espalda-una-mujer-n416843&partner=&hide_thread=false

El fiscal Plaza le atribuyó el presunto delito de homicidio agravado por la alevosía, en grado de tentativa. Para el representante del Ministerio Público y la abogada Noriega –la querellante– Brisa Flores ya traía ese cuchillo y atacó a traición y a lo seguro a Narváez, con claras intenciones de asesinarla.

También solicitaron la prisión preventiva de Flores y su traslado al Penal de Chimbas. Fundamentaron ese pedido en su actitud de no colaborar con la Justicia y permanecer prófuga 23 días. Remarcaron que su familia y ella misma amenazaron a la víctima, y que tienen amigos en común y puede influenciar a los testigos. Por su lado, el defensor solicitó la prisión domiciliaria.

El juez Mariano Carreras valoró que Flores es mamá de una nena de 2 años que necesita atención y fue así que resolvió dar por habilitada la investigación penal preparatoria por el delito de tentativa de homicidio agravado por la alevosía y le dictó 2 meses de prisión preventiva, pero a cumplir en la casa de su abuelo. Además, le fijó normas de conducta y la prohibición de acercarse a la damnificada y a su familia.

Temas
Seguí leyendo

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

Un superior de una reconocida empresa en San Juan quedó tras las rejas: lo descubrieron llevándose dinero de una caja fuerte

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas

Recibió el alta el hombre que fue aplastado por un tractor en Santa Lucía y su hija presentó mejoras

Una vieja disputa entre vecinos casi termina en tragedia en Capital: un herido tras recibir dos tiros

Encontraron a un hombre que llevaba 6 días desaparecido en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en rawson: llevaba mas de 20 dias profuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Te Puede Interesar

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000
Ataque de motochorros

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano
Ambiente

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano