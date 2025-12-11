ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un refuerzo de $85.000 extra por cada hijo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF). Este pago acompaña los gastos de fin de año y la preparación del ciclo escolar, con un monto unificado que aplica a todo el país.
De qué se trata el refuerzo de $85.000 de ANSES por hijo
Este refuerzo es un pago específico que surge de valores base fijados por Resolución ANSES 297/25 más un incremento adicional del Decreto 63/25, que iguala los montos entre regiones del país.
Los valores base previos a la igualación eran:
- $42.039 valor general
- $56.075 Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Salta, Formosa)
- $70.135 Zona 2 (Chubut)
- $83.797 Zona 3 (Catamarca, Jujuy y zonas mineras de Salta)
- $83.797 Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego)
Con el incremento complementario, todos reciben un total final unificado de $85.000 por hijo.
Quiénes pueden acceder a este refuerzo de ANSES
Está dirigido a los siguientes grupos que cuenten con hijos a cargo y acrediten escolaridad:
- Titulares de AUH
- Trabajadores en relación de dependencia con Asignación Familiar por Hijo
- Monotributistas habilitados
- Pensiones No Contributivas con hijos
- Para el caso de hijos con discapacidad, se incluye sin límite de edad con certificación vigente.
Cómo es el trámite para cobrar este refuerzo
Esta gestión se realiza a través de Mi ANSES:
- Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Acceder a Hijos → Presentar Certificado Escolar
- Descargar y imprimir el formulario correspondiente
- Llevarlo a la escuela para firma y sello
- Subir foto del certificado firmado nuevamente en Mi ANSES
- El pago puede tardar entre 60 y 90 días, por eso se recomienda hacer la carga en los primeros días de diciembre.
