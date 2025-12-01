lunes 1 de diciembre 2025

Cifras actualizadas

Jubilados de ANSES: con bono confirmado, así quedan los haberes con aumento y aguinaldo en diciembre

El gobierno nacional confirmó el pago del bono para los jubilados de ANSES. ¿Cuánto cobran en el último mes del año?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jubilados de ANSES ya saben cuánto cobrarán en diciembre.

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes 1° de diciembre el pago del último bono extraordinario del año, destinado a sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

El Decreto 848/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece un refuerzo de $ 70.000 que la ANSES abonará durante diciembre junto con el haber mensual y el aguinaldo correspondiente.

Esta medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social, incluyendo también a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras prestaciones asistenciales.

Según se informó, el organismo previsional calcula que más de 5 millones de personas accederán a este beneficio durante el último mes del año.

Jubilados ANSES: este grupo recibirá un bono de $ 70.000 en diciembre

Como ocurre todos los meses, quienes perciben un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado recibirán los $ 70.000 completos.

En tanto, para aquellos beneficiarios que superan ese umbral, el bono se ajusta proporcionalmente para que la suma total del haber más el refuerzo no exceda el límite establecido entre el mínimo y el máximo fijado en el decreto.

Con el aumento del 2,34% anunciado para diciembre, basado en la inflación de octubre medida por el INDEC, el haber mínimo garantizado alcanza los $ 340.879,59.

Al sumar el bono de $ 70.000, los jubilados que perciben la mínima llegarán a cobrar $ 410.879,59 este mes, sin contar el aguinaldo.

El haber máximo, por su parte, alcanza los $ 2.293.796,92 tras el ajuste mensual. La actualización también impacta en la Prestación Básica Universal (PBU), que llega a $ 155.936,86, y en la PUAM, que alcanza los $ 272.703,67 para diciembre.

Jubilados ANSES: cuánto cobro en diciembre con bono, aumento y aguinaldo

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)
  • PUAM: $ 479.055,50 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
  • PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se paga?

El aguinaldo corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

AUH y SUAF

  • Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
  • Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
  • Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
  • Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
  • Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
  • Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
  • Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre

FUENTE: Cronista

