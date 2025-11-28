Extienden el alerta por granizo y ráfagas de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

La Dirección de Protección Civil amplió el aviso por tormentas para el Este de San Juan y confirmó que las condiciones severas se extenderán desde la noche de este viernes 28 hasta la tarde y noche del sábado 29 de noviembre. La advertencia abarca a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil , donde se espera la presencia de fenómenos intensos.

Según el organismo provincial, rige un Alerta Naranja para esa zona debido a la posibilidad de tormentas fuertes, localmente severas. Se prevé que puedan estar acompañadas por granizo , ráfagas de hasta 80 km/h , frecuente actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos . Las estimaciones oficiales indican acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros, con valores que podrían superarse de forma puntual.

Más temprano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla para los mismos departamentos, advirtiendo sobre tormentas aisladas de variada intensidad durante la tarde-noche del viernes. Ese informe ya anticipaba la posibilidad de granizo, ráfagas intensas y acumulaciones entre 30 y 50 milímetros.

Protección Civil recordó además los números habilitados para emergencias (103 y 911) y difundió una serie de recomendaciones para minimizar riesgos ante precipitaciones abundantes y la posible caída de granizo. Entre ellas, destacaron revisar techos, desagües y bajadas de agua; retirar objetos que puedan ser arrastrados; desenchufar artefactos eléctricos; evitar la circulación innecesaria; y mantener a las mascotas en lugares protegidos.

En la vía pública, se insiste en no transitar por calles inundadas, buscar resguardo y, en caso de circular en vehículo, hacerlo con luces bajas encendidas, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de frenado. También se solicita no obstruir acequias ni bocas de alcantarilla, y extremar cuidados de higiene para evitar el contacto con agua contaminada.

Ante la caída de granizo, las autoridades recomiendan permanecer a resguardo, mantener la calma y revisar posibles daños en techos, cañerías o ventanas una vez que el fenómeno haya pasado. Para quienes se encuentren conduciendo, sugieren continuar el recorrido con precaución, sin frenar bruscamente, ya que los cristales de los vehículos están preparados para resistir impactos sin quebrarse hacia el interior.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales mientras se desarrollen las condiciones de inestabilidad previstas para las próximas horas.