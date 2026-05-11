Para tener en cuenta: las obras que desarrolla Vialidad Nacional en las distintas rutas en San Juan

La Dirección Nacional de Vialidad informó que avanza con distintos operativos de mejora y mantenimiento sobre tramos clave de la Ruta Nacional 40, tanto en el norte como en el sur de San Juan. Las tareas incluyen bacheo, perfilado de banquinas, limpieza y desmalezado, con el objetivo de optimizar la seguridad vial y garantizar mejores condiciones de circulación. Además, solicitaron a los conductores extremar las precauciones debido a la presencia de operarios y maquinaria pesada en las zonas intervenidas.

Obras Los edificios abandonados que causaban problemas en Rivadavia se transformarán en un espacio recreativo

De acuerdo a la planificación establecida por la Jefatura del 9° Distrito y su División Conservación, actualmente se ejecutan importantes trabajos sobre los principales ejes viales de la provincia.

image

En la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo comprendido entre Villicum y Talacasto, personal técnico apoyado por maquinaria pesada realiza tareas de perfilado de banquinas y bacheo. Desde el organismo señalaron que estas acciones apuntan a garantizar una calzada más regular y segura para quienes circulan hacia el norte provincial.

Por otra parte, en la Ruta Nacional 40 Sur, específicamente en el tramo de Carpintería entre Calle 10 y Calle 12, equipos de la División Conservación llevan adelante tareas de limpieza de préstamos y desmalezado mediante maquinaria especializada. El objetivo es despejar la zona de camino para mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en uno de los corredores más importantes para la conectividad sanjuanina.

image

Además, Vialidad Nacional informó que desde también se realizan trabajos de bacheo extendido sobre la Ruta Nacional 40 Sur, entre Calle 14 y Calle 15.

Ante la presencia de operarios y equipos de gran porte en la calzada y sectores adyacentes, el organismo pidió a los conductores circular con máxima precaución, respetar las indicaciones del personal banderillero y reducir la velocidad en las zonas de obra.