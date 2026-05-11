El esfuerzo privado que viralizó un proveedor minero para estar en la feria sanjuanina

Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, comparó el costo de un stand en la feria minera con el de un departamento.

Cuando aún no se acallan los ecos tras el paso de la multitudinaria Expo San Juan Minera, un proveedor minero sanjuanino sorprendió al exponer un aspecto que no pasó desapercibido y rápidamente hizo ruido: el sacrificio millonario que debieron hacer para participar en la feria minera ante el alto costo de los stands.

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Fernando Godoy , presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) reveló que el precio del stand fue similar al de un departamento. Y aseguró que todo se financió con aportes privados. “Nos salió como un departamento de 120.000 dólares”, lanzó, en una declaración que rápidamente se viralizó entre empresarios y asistentes al evento.

Embed - Show San Juan on Instagram: " “Ningún empresario minero serio va a elegir una aerolínea que vive cancelando vuelos”. Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, cuestionó la conectividad aérea de San Juan y aseguró que muchos inversores terminan llegando vía Mendoza por la mayor oferta y estabilidad de vuelos. “Comen, duermen y gastan allá”, remarcó sobre el impacto económico que esto genera para la provincia. Mirá el fragmento completo." View this post on Instagram

Crítica al uso de créditos

En declaraciones a varios medios de comunicación, Godoy remarcó que detrás de la participación hubo "mucho sacrificio", y un fuerte compromiso de los empresarios que conforman la entidad para representar a la minería desde "la mejor situación". Caprimsa reúne a unas 300 empresas grandes, medianas y chicas de toda la provincia.

“Nosotros humildemente hemos armado un stand con fondos privados” dijo, y agregó que “fue un aporte genuino de grandes socios para contener a los medianos y chicos”. En ese punto, el proveedor minero criticó que se hayan dispuesto créditos oficiales para el montaje de estos stands.

*El gobierno lo que hace, a través de Calidad San Juan, les ofrece muchos créditos. Nuestra cámara no tomó ningún crédito. ¿Por qué? Porque sería demagógico tomar un crédito y armar un stand que vale un departamento, autofinanciándose con plata del estado”, opinó.

“La cámara no puso un peso ni pidió plata, y me parece que el gobierno acá tiene que actuar, que esa plata no es para esas instituciones que armen un lindo stand, se puede utilizar la plata para otras cosas”, deslizó.

El reclamo por los vuelos

Otro de los puntos sobre los que Godoy hizo foco fue la poca conectividad aérea de San Juan y las dificultades que, según aseguró, enfrentan empresarios e inversores para llegar a la provincia.

El presidente de CAPRIMSA cuestionó la escasa cantidad de vuelos y las cancelaciones frecuentes, y señaló que muchos visitantes terminan aterrizando en Mendoza, donde pasan la noche y consumen servicios antes de trasladarse a San Juan.

“No hay ningún minero serio que tome esa aerolínea”, afirmó, en referencia a una de las compañías low cost que opera en la provincia.

Para Godoy, mejorar la conectividad es un tema estratégico para acompañar el crecimiento de la actividad minera y requiere una mayor articulación entre distintas áreas del Gobierno provincial.