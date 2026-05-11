lunes 11 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expo Minera

El esfuerzo privado que viralizó un proveedor minero para estar en la feria sanjuanina

El presidente de CAPRIMSA reveló el alto costo de stands en la Expo Minera, dijo que el de la entidad se pagó con fondos privados, pese a que habían créditos estatales. Apuntó fuerte contra la conectividad aérea.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, comparó el costo de un stand en la feria minera con el de un departamento.&nbsp;

Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, comparó el costo de un stand en la feria minera con el de un departamento. 

Cuando aún no se acallan los ecos tras el paso de la multitudinaria Expo San Juan Minera, un proveedor minero sanjuanino sorprendió al exponer un aspecto que no pasó desapercibido y rápidamente hizo ruido: el sacrificio millonario que debieron hacer para participar en la feria minera ante el alto costo de los stands.

Lee además
arranco la expo minera con un despliegue historico: 20 paises presentes y abierta a los sanjuaninos
Evento internacional

Arrancó la Expo Minera con un despliegue histórico: 20 países presentes y abierta a los sanjuaninos
Juan Pablo Perea hizo un balance “histórico” de la Expo Minera y aseguró que San Juan ya empieza a sentir el impacto de las inversiones y el movimiento empresario alrededor del cobre.
Balance

San Juan apuesta a proveedores locales y grandes inversiones mientras espera la decisión de Vicuña

Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) reveló que el precio del stand fue similar al de un departamento. Y aseguró que todo se financió con aportes privados. “Nos salió como un departamento de 120.000 dólares”, lanzó, en una declaración que rápidamente se viralizó entre empresarios y asistentes al evento.

Embed - Show San Juan on Instagram: " “Ningún empresario minero serio va a elegir una aerolínea que vive cancelando vuelos”. Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, cuestionó la conectividad aérea de San Juan y aseguró que muchos inversores terminan llegando vía Mendoza por la mayor oferta y estabilidad de vuelos. “Comen, duermen y gastan allá”, remarcó sobre el impacto económico que esto genera para la provincia. Mirá el fragmento completo."
View this post on Instagram

Crítica al uso de créditos

En declaraciones a varios medios de comunicación, Godoy remarcó que detrás de la participación hubo "mucho sacrificio", y un fuerte compromiso de los empresarios que conforman la entidad para representar a la minería desde "la mejor situación". Caprimsa reúne a unas 300 empresas grandes, medianas y chicas de toda la provincia.

“Nosotros humildemente hemos armado un stand con fondos privados” dijo, y agregó que “fue un aporte genuino de grandes socios para contener a los medianos y chicos”. En ese punto, el proveedor minero criticó que se hayan dispuesto créditos oficiales para el montaje de estos stands.

*El gobierno lo que hace, a través de Calidad San Juan, les ofrece muchos créditos. Nuestra cámara no tomó ningún crédito. ¿Por qué? Porque sería demagógico tomar un crédito y armar un stand que vale un departamento, autofinanciándose con plata del estado”, opinó.

“La cámara no puso un peso ni pidió plata, y me parece que el gobierno acá tiene que actuar, que esa plata no es para esas instituciones que armen un lindo stand, se puede utilizar la plata para otras cosas”, deslizó.

El reclamo por los vuelos

Otro de los puntos sobre los que Godoy hizo foco fue la poca conectividad aérea de San Juan y las dificultades que, según aseguró, enfrentan empresarios e inversores para llegar a la provincia.

El presidente de CAPRIMSA cuestionó la escasa cantidad de vuelos y las cancelaciones frecuentes, y señaló que muchos visitantes terminan aterrizando en Mendoza, donde pasan la noche y consumen servicios antes de trasladarse a San Juan.

“No hay ningún minero serio que tome esa aerolínea”, afirmó, en referencia a una de las compañías low cost que opera en la provincia.

Para Godoy, mejorar la conectividad es un tema estratégico para acompañar el crecimiento de la actividad minera y requiere una mayor articulación entre distintas áreas del Gobierno provincial.

Temas
Seguí leyendo

El requisito que hoy puede dejar afuera del financiamiento hasta a un megaproyecto minero

San Juan, epicentro del boom minero argentino, según un informe nacional

Un factor inesperado que puede acelerar la rentabilidad de un proyecto de cobre sanjuanino

Un gigante de Caterpillar apuesta por San Juan: simuladores, capacitación y empleo minero

Los 3 espacios que se roban las miradas en la Expo San Juan Minera

Qué se habló en la cena minera más importante: entre roscas, rock y un operativo de seguridad pocas veces visto

Se normaliza el tránsito por La Rioja para el proyecto minero Vicuña

Felipe Pigna en la Expo Minera: un dato curioso sobre Sarmiento y la minería, su tradición liberal vs. Milei y la importancia de valorizar a los próceres

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Pablo Perea hizo un balance “histórico” de la Expo Minera y aseguró que San Juan ya empieza a sentir el impacto de las inversiones y el movimiento empresario alrededor del cobre.
Balance

San Juan apuesta a proveedores locales y grandes inversiones mientras espera la decisión de Vicuña

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito
Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito
Tragedia en calle Vidart

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de las despedidas

Imagen ilustrativa
San Juan

Insólita queja: más de 20 presos reclamaron visitas íntimas semanales tras la negativa del penal de Chimbas

Te Puede Interesar

Hospital Rawson. Imagen ilustrativa
Investigación

Denuncian posible mala praxis en el Hospital Rawson: la damnifica, una joven que hace un mes tuvo una cesárea de urgencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del miedo a perder el hockey a un club lleno de chicos: la reconstrucción a pulmón de Barrio Rivadavia video
Clubes en lucha

Del miedo a perder el hockey a un club lleno de chicos: la reconstrucción a pulmón de Barrio Rivadavia

Tras el reclamo de Aballay, qué dijo Naturgy sobre los cortes de luz: Pocito resultó ser la más afectada
Comunicado

Tras el reclamo de Aballay, qué dijo Naturgy sobre los cortes de luz: "Pocito resultó ser la más afectada"

Dos de los empleados judiciales detenidos por el robo de aires juran ser inocentes y señalan al tercero como el sospechoso video
Tribunales

Dos de los empleados judiciales detenidos por el robo de aires juran ser inocentes y señalan al tercero como el sospechoso

Video: terminó en el piso tras ser víctima de un robo en un populoso barrio de Capital
Desamparados

Video: terminó en el piso tras ser víctima de un robo en un populoso barrio de Capital