Se normaliza el tránsito por La Rioja para el proyecto minero Vicuña

El tránsito por la zona de Guandacol quedó oficialmente normalizado para la actividad de la empresa minera Vicuña S.A. , permitiendo nuevamente el flujo de vehículos y maquinaria pesada hacia el yacimiento. La compañía comunicó esta reapertura, que se produce tras destrabarse el conflicto judicial que mantenía restringido el paso. Desde este 8 de mayo se da inicio a la aplicación de los protocolos de seguridad correspondientes a la temporada para subidas y bajadas, según informó la empresa.

Esta nueva situación es el resultado directo de una presentación conjunta realizada ante la justicia por la propia empresa Vicuña -que lleva adelante el proyecto Josemaría- y el Gobierno de La Rioja . María Greta Decker, jueza de la Cámara Primera de Chilecito, fue quien decidió suspender los efectos de una medida anterior que impedía la libre circulación, abriendo así una etapa de entendimiento entre las partes.

Desde la Fiscalía de Estado de la provincia vecina se emitió un comunicado oficial donde se resalta que este giro judicial tiene su base en la instancia de diálogo institucional que comenzaron el Gobernador de la Provincia y la empresa minera para solucionar el conflicto de una forma pacífica y consensuada. Según el funcionario de Ricardo Quintela, de acuerdo a lo que publicó Medios Rioja, esta voluntad de negociación entre la máxima autoridad riojana y la firma minera fue el factor clave para que la justicia permitiera retomar la actividad en el corredor vial que une Guandacol con el yacimiento en San Juan.

El conflicto se había agudizado el pasado 14 de abril de 2026, cuando una resolución judicial generó fuertes restricciones en el tránsito de la maquinaria de la empresa. Esta medida había provocado el bloqueo del paso y la instalación de consignas policiales que impedían la circulación por la ruta, afectando el movimiento logístico hacia la zona cordillerana.

Esta semana se conoció que el Gobierno de La Rioja y la empresa minera Vicuña habían alcanzado un principio de acuerdo que busca normalizar la circulación hacia el yacimiento que se halla en suelo sanjuanino. El conflicto comenzó a destrabarse mediante una presentación conjunta ante la jueza Decker pidiendo formalmente la suspensión provisoria de la medida cautelar y de los efectos jurídicos de la resolución que limitaba el paso hacia el proyecto. Es decir, la empresa y el gobierno riojano se unieron para dejar sin efecto una medida judicial dictada a favor de este último contra la primera.

La medida de la jueza riojana había generado una fuerte reacción y rechazo desde el Gobierno de San Juan a las pretensiones del Gobierno riojano de querer participar del derrame económico de la mina que se encuentra ubicada en San Juan con un argumento limítrofe saldado hace décadas.

Con el nuevo fallo, aquellas limitaciones quedaron temporalmente sin efecto, permitiendo que Vicuña S.A. recupere la operatividad en el tramo que comprende Guandacol, Santa Elena, Zapallar, Las Cuevas y La Ciénaga.

Detalles del operativo invierno

En esta nueva etapa de normalización, la empresa Vicuña informó que la circulación se regirá bajo las estrictas normas del Plan Invierno 2026 para garantizar la seguridad de todo el personal y los equipos. El cronograma de horarios establece que, para el tramo que va desde la garita de Guandacol hacia el proyecto, los vehículos livianos pueden ingresar entre las seis de la mañana y las dos de la tarde, mientras que los equipos pesados tienen permitido el acceso desde las seis de la mañana hasta el mediodía. Existe además una excepción para el transporte masivo de personal, que puede iniciar su movimiento a las cinco de la mañana bajo una modalidad especial de traslados.

Para el regreso desde el yacimiento hacia Guandacol, el horario general para todo tipo de vehículos es de siete de la mañana a dos de la tarde. No obstante, la empresa aclaró que en caso de que ocurran contingencias climáticas o emergencias, el Comité del Operativo Invierno puede autorizar una extensión del horario de bajada hasta las cuatro de la tarde. Por su parte, los colectivos que transportan trabajadores tienen fijada su salida específicamente entre la una y media y las dos de la tarde.

Finalmente, la compañía dio precisiones sobre la gestión de los permisos de circulación que otorga Vialidad Nacional. Se explicó que aquellos camiones que ya cuenten con autorizaciones vigentes para ingresar por la zona de Angualasto deberán mantener ese recorrido. Sin embargo, para todos los movimientos futuros y las nuevas solicitudes de transporte, será obligatorio tramitar los permisos considerando exclusivamente el ingreso por el corredor de Guandacol. De esta manera, se busca organizar el flujo logístico de la mina de forma previsible y segura durante los meses de frío intenso.