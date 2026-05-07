Google lanzó "Fuentes Preferidas": cómo elegir a Tiempo de San Juan para ver primero nuestras noticias

Desde ahora, cada lector puede configurar sus portales de confianza —entre ellos, Tiempo de San Juan — para que aparezcan con mayor frecuencia en la sección de “Noticias Destacadas”.
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Google activó una nueva función que cambia la forma en que leemos noticias. Se trata de “Fuentes Preferidas”, una herramienta que permite a los usuarios decidir qué medios quieren ver primero cuando buscan información.
Desde ahora, cada lector puede configurar sus portales de confianza —entre ellos, Tiempo de San Juan — para que aparezcan con mayor frecuencia en la sección de “Noticias Destacadas”.
La función ya está disponible en todo el mundo y marca un giro importante: el control del contenido pasa del algoritmo al usuario.
Hasta ahora, Google definía automáticamente qué medios aparecían en los resultados. Con esta actualización, vos podés elegir qué diarios querés priorizar.
Esto significa que, si seleccionás a Tiempo de San Juan, vas a ver primero nuestras coberturas, últimas noticias y temas clave cada vez que busques información.
En un contexto donde la información circula rápido, esta herramienta apunta a que cada persona pueda armar su propia experiencia informativa basada en la confianza.
El proceso es simple y se puede hacer en pocos pasos, desde el celular o la computadora:
A partir de ese momento, Google empezará a mostrar con más frecuencia los contenidos de nuestro medio en tus búsquedas.
“Fuentes Preferidas” impacta directamente en la forma en que consumimos información. Entre los principales cambios:
Según datos de Google, quienes seleccionan un medio como preferido tienen el doble de probabilidades de volver a visitarlo.
Desde la compañía explicaron que el objetivo es darle más herramientas a los usuarios para decidir qué información consumir y de qué fuentes.
En un escenario marcado por la sobreinformación, esta función también busca fortalecer el vínculo entre los lectores y los medios periodísticos confiables.
Con esta nueva herramienta, vos decidís. Si querés estar al día con lo que pasa en San Juan y el país, podés elegir a Tiempo de San Juan como tu fuente preferida y recibir primero nuestras noticias.