Google lanzó "Fuentes Preferidas": cómo elegir a Tiempo de San Juan para ver primero nuestras noticias

Desde ahora, cada lector puede configurar sus portales de confianza —entre ellos, Tiempo de San Juan — para que aparezcan con mayor frecuencia en la sección de “Noticias Destacadas” .

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La función ya está disponible en todo el mundo y marca un giro importante: el control del contenido pasa del algoritmo al usuario .

Qué es “Fuentes Preferidas” y por qué importa

Hasta ahora, Google definía automáticamente qué medios aparecían en los resultados. Con esta actualización, vos podés elegir qué diarios querés priorizar.

Esto significa que, si seleccionás a Tiempo de San Juan, vas a ver primero nuestras coberturas, últimas noticias y temas clave cada vez que busques información.

En un contexto donde la información circula rápido, esta herramienta apunta a que cada persona pueda armar su propia experiencia informativa basada en la confianza.

Cómo elegir a Tiempo de San Juan en Google

El proceso es simple y se puede hacer en pocos pasos, desde el celular o la computadora:

Ingresá a Google y buscá una noticia o tema de actualidad

Dirigite al bloque de “Noticias Destacadas”

HISTORIAS 2026

Tocá el ícono de estrella

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Agregá Tiempo de San Juan como fuente preferida

como fuente preferida Confirmá la selección

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A partir de ese momento, Google empezará a mostrar con más frecuencia los contenidos de nuestro medio en tus búsquedas.

Qué cambia con esta nueva función

“Fuentes Preferidas” impacta directamente en la forma en que consumimos información. Entre los principales cambios:

Prioriza los medios que vos elegís

Mejora la personalización de noticias

Refuerza la relación con medios confiables

Ordena mejor la información relevante

Según datos de Google, quienes seleccionan un medio como preferido tienen el doble de probabilidades de volver a visitarlo.

Más control para los lectores

Desde la compañía explicaron que el objetivo es darle más herramientas a los usuarios para decidir qué información consumir y de qué fuentes.

En un escenario marcado por la sobreinformación, esta función también busca fortalecer el vínculo entre los lectores y los medios periodísticos confiables.

Sumate y elegí cómo informarte

Con esta nueva herramienta, vos decidís. Si querés estar al día con lo que pasa en San Juan y el país, podés elegir a Tiempo de San Juan como tu fuente preferida y recibir primero nuestras noticias.