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Política sindical

Con lista única, AMET San Juan define sus nuevas autoridades locales: votan 1.934 docentes afiliados

Casi 2.000 maestros están habilitados y votando con normalidad en ocho mesas distribuidas en toda la provincia en unos comicios que marcan el relevo generacional de la dirigencia del gremio AMET.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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    La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de San Juan atraviesa este 5 de mayo una jornada clave para su futuro institucional con la celebración de los comicios internos. En AMET San Juan, 1.934 afiliados integran el padrón de los que ratifican la lista única en un proceso electoral que se desarrolla con total normalidad para definir a quienes conducirán los destinos del gremio. El acto comicial inició a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 20 horas, contando con ocho mesas dispuestas estratégicamente en diversos puntos de la provincia como la EPET N° 1 de Caucete, la EPET N° 1 de Jáchal, la Escuela Agrotécnica de Valle Fértil y, en la zona de Capital, las escuelas EPET 5, EPET 1 (Boero) y EPET 3.

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    El oficialismo se mantendrá al frente de la organización sindical a través de la Lista Celeste y Blanca, luego de que la Junta Electoral Nacional de AMET decidiera no oficializar a la agrupación opositora denominada Lista Magenta. La exclusión de la competencia se debió a que la Junta Electoral local detectó irregularidades en la documentación presentada y formuló objeciones respecto a la antigüedad requerida para algunos candidatos. A pesar de que los referentes opositores intentaron impugnar el padrón electoral y presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para frenar el proceso, las medidas no prosperaron y la lista oficialista quedó como la única opción en el cuarto oscuro.

    La nueva estructura de mando estará encabezada por Adrián Ruiz, quien pasará de la secretaría adjunta a ser el nuevo secretario general, acompañado por Francisco Campos en la secretaría adjunta. Este cambio institucional representa un hito histórico para el gremio, ya que Daniel Quiroga dejará la secretaría general local después de 16 años de permanencia en el cargo. No obstante, el apellido Quiroga seguirá presente en la conducción de la delegación sanjuanina, ya que su hijo, Marcelo Quiroga, asumirá el cargo de secretario gremial en la nueva etapa que se inicia, mientras que el dirigente histórico se proyecta hacia el plano nacional como candidato a secretario de Acción Social.

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