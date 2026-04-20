Elecciones en AMET: un dirigente que deja su puesto tras 16 años, el hijo que participa de los comicios y una lista impugnada

El próximo 5 de mayo la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) tendrá elecciones en toda la Argentina. Los comicios de la Regional San Juan tienen varias perlitas: Daniel Quiroga deja de ser oficialmente el secretario general después de 16 años en su puesto; su hijo integra la lista que representa al oficialismo; y, como en casi todos los procesos electivos de los gremios, una lista impugnada que reclama la participación .

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Quiroga comanda el gremio desde el año 2010. Según comentaron desde su entorno, entendió que como dirigente era un ciclo cumplido, por lo que decidió dar un paso al costado y participará de las elecciones nacionales por la Lista Celeste y Blanca. Es candidato a secretario de Acción Social.

image Daniel Quiroga.

De esta manera, el oficialismo en San Juan competirá con la lista homónima al oficialismo nacional. El candidato a secretario general es el actual secretario adjunto, Adrián Ruiz; mientras que el aspirante a secretario adjunto es Francisco Campos. La “perlita” de esta lista es el candidato a secretario gremial, Marcelo Quiroga, que es hijo de Daniel.

Por el momento la única lista oficializada por la Junta Electoral es la Celeste y Blanca. La que está en “veremos” es la Lista Magenta, encabezada por Adrián Castro y secundada por Sirley Castillo.

La Junta Electoral impugnó la lista por el color de la lista, supuestas irregularidades en la documentación presentada y objeciones a la antigüedad de algunos candidatos como afiliados. Ante esta situación, los miembros de la lista decidieron llevar la situación a la Junta Nacional Electoral. Además, en contrapartida, hicieron una impugnación del padrón de 1.934 afiliados por supuestas irregularidades.

En este sentido, la Junta Electoral Nacional de AMET intervino en la elección tras la apelación la Lista Magenta. Si bien el reclamo parte de ese espacio, el organismo advirtió que la Junta Electoral local no le dio intervención a la Celeste y Blanca, ya oficializada, lo que podría vulnerar su derecho a defensa dentro del proceso. En ese marco, la Junta Nacional analizará la documentación y será la encargada de definir la situación de los candidatos, incluyendo también cuestionamientos sobre la antigüedad de algunos integrantes de la Lista Magenta como afiliados.

En el mientras tanto, desde la lista Magenta aseguran que irán a reclamar a la Subsecretaría de Trabajo con el objetivo de que frenen el proceso eleccionario hasta tanto la Junta Electoral Nacional defina las candidaturas.