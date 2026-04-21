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Clima

Martes inestable en San Juan: lluvias, tormentas y poca amplitud térmica

El pronóstico anticipa una jornada gris, con precipitaciones desde la mañana y temperaturas que oscilarán entre los 16° y los 19°.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El otoño se hace sentir y la semana arranca con nubes y bajas temperaturas en San Juan.

El otoño se hace sentir y la semana arranca con nubes y bajas temperaturas en San Juan.

El clima en San Juan tendrá este martes un marcado tinte otoñal, con condiciones inestables durante gran parte del día y la presencia de lluvias que podrían ser intensas en algunos momentos.

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De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con precipitaciones desde las primeras horas, en un contexto de alta humedad y visibilidad reducida. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 16 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 19, lo que configura un día fresco y con escasa amplitud térmica.

Con el correr de las horas, se espera que las lluvias den paso a tormentas aisladas durante la tarde, manteniendo el cielo mayormente cubierto. El viento soplará del sector oeste y noroeste con velocidades moderadas, lo que no alcanzará para mejorar demasiado las condiciones generales.

Hacia la noche, la inestabilidad tenderá a disminuir de manera progresiva, aunque el cielo seguirá cargado y la temperatura volverá a ubicarse cerca de los 16 grados. Si bien la probabilidad de lluvias bajará en ese tramo del día, no se descarta la persistencia de algunas precipitaciones débiles.

El escenario se enmarca en una seguidilla de jornadas con condiciones variables en la provincia, propias de la transición estacional, donde los días templados alternan con períodos de inestabilidad y descenso térmico.

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