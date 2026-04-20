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Se cayó ChatGPT: los servidores de la IA presentan fallas en todo el mundo

Miles de usuarios se quedaron sin acceso y las redes estallaron con reclamos por la caída del servicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este lunes se cayó ChatGPT y las quejas se hicieron notar en las redes sociales.

Este lunes se cayó ChatGPT y las quejas se hicieron notar en las redes sociales.

Una nueva caída de ChatGPT presentó fallas y dejó sin servicio a millones de personas en todo el mundo este lunes 20 de abril. La interrupción, que comenzó después de las 11, se extendió con rapidez y generó problemas tanto para ingresar a la plataforma como para utilizar sus funciones básicas.

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Según los reportes que circulan en plataformas especializadas, los usuarios empezaron a notar fallos casi de inmediato. En Downdetector, el número de quejas se multiplicó en cuestión de minutos. La mayoría de los afectados señalaron que no podían acceder a ChatGPT ni emplear las herramientas principales de la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.

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A pesar de que rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios, hasta el momento, la compañía no emitió ningún comunicado oficial que explique las causas exactas del problema. Los especialistas consultados apuntan a posibles fallas técnicas en los servidores o a tareas de mantenimiento no anunciadas. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por OpenAI.

¿Cuándo vuelve ChatGPT?

Por ahora no existe una estimación precisa sobre el momento en que el servicio se restablecerá por completo. En la mayoría de los casos similares registrados en el pasado, la plataforma suele recuperar la normalidad en el mismo día, aunque los usuarios deben seguir pendientes de las actualizaciones oficiales.

Los usuarios que estén experimentando problemas pueden consultar en tiempo real el estado del servicio a través de Downdetector y esperar el restablecimiento habitual.

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