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Mina Clavero

Tragedia en el Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia

El accidente ocurrió en el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero y obligó a la cancelación definitiva del evento tras activar los protocolos de emergencia.

Por Agencia NA
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Un trágico accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador y provocó la suspensión total de la competencia. El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero.

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Según el informe oficial, el vehículo de competición se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en una zona donde se encontraba el público. Como consecuencia, tres personas resultaron heridas; una de ellas, de 25 años y oriunda de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

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Además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. Los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos, informaron fuentes de la organización y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el evento. En paralelo, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias del hecho.__IP__

En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima. El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos representa uno de los principales riesgos.

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