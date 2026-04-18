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Atlético Madrid

Con las manos vacías: Julián hizo un golazo, erró un penal y Real Sociedad es el campeón de la Copa del Rey

El Atlético Madrid no pudo imponerse en la tanda tras el empate 2-2 en los 90 minutos y el alargue. Alexander Sorloth y Julián Álvarez erraron sus remates.

Por Agencia NA
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Real Sociedad se consagró campeón de la Copa del Rey por cuarta vez en su historia, al vencer a Atlético Madrid por 4-3 en la definición por penales, tras haber igualado 2 a 2 durante el tiempo reglamentario de la final, disputada esta tarde en el estadio La Cartuja de Sevilla, ante una multitud.

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Antes del minuto de juego, el equipo vasco se puso en ventaja con un gol de Ander Barrenetxea, mientras que el nigeriano Ademole Lookman le dio la igualdad transitoria al Atlético Madrid. Sobre el final de la parte inicial, Mikel Oyarzábal, de penal, le dio la ventaja a Real Sociedad, y ya cerca del final del encuentro Julián Alvarez anotó para el conjunto madrileño y forzó los penales.

En la definición desde los doce pasos, el arquero Unai Marrero fue la figura del flamante campeón ya que detuvo los remates de Sorloth y Alvarez. Anteriormente, Real Sociedad se había consagrado en las ediciones 1909; 1987 y 2020.

Apenas el encuentro se puso en marcha Real Sociedad pasó a ganar con un gol de Barrenetxea, que dejó atónito a su rival, aunque pudo recuperarse y llegó al empate con un tanto de Lookman, y todo como al principio, en el marco de un partido trabado y equilibrado, pero con mayor vocación ofensiva por parte del Atlético.

Cuando parecía que el primer tiempo se terminaba con la igualdad, el arquero argentino Juan Musso, del equipo madrileño, quiso descolgar un centro, pero le cometió infracción a un rival y el árbitro no dudó al marcar el penal: Oyarzábal lo cambió por gol y Real Sociedad pasó al frente otra vez.

Con esa ventaja, el equipo del País Vasco se tiró atrás y apostó al contragolpe, mientras que el Atlético se fue encima de su rival, con más fuerza que juego y cuando faltaban siete minutos para el final, Alvarez acertó con un tremendo zurdazo, que se metió en un ángulo.

En la prórroga se mantuvo el 2-2 y todo se definió en los penales, con la aparición de Marrero y la puntería de sus compañeros, para llevarse el trofeo.

Así fue el golazo de Julián Álvarez:

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