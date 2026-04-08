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Video espectacular: el golazo de Julián Álvarez al Barsa grabado por los hinchas desde la tribuna

El delantero argentino fue uno de los grandes protagonistas del triunfo por cuartos de la Champions ante el Barsa. Su golazo de tiro libre fue captado desde la tribuna y el video es viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Así se vio desde la tribuna el golazo de tiro libre que Julián Álvarez le marcó a Barcelona, por la ida de cuartos de la Champions, en el propio Nou Camp.

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El gol del argentino abrió el camino para el 2 a 0 final.

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