Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Imágenes

Video espectacular: el golazo de Julián Álvarez al Barsa grabado por los hinchas desde la tribuna

El delantero argentino fue uno de los grandes protagonistas del triunfo por cuartos de la Champions ante el Barsa. Su golazo de tiro libre fue captado desde la tribuna y el video es viral.