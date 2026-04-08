Video espectacular: el golazo de Julián Álvarez al Barsa grabado por los hinchas desde la tribuna

Así se vio desde la tribuna el golazo de tiro libre que Julián Álvarez le marcó a Barcelona, por la ida de cuartos de la Champions, en el propio Nou Camp.
miércoles 8 de abril 2026
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El delantero argentino fue uno de los grandes protagonistas del triunfo por cuartos de la Champions ante el Barsa. Su golazo de tiro libre fue captado desde la tribuna y el video es viral.
Así se vio desde la tribuna el golazo de tiro libre que Julián Álvarez le marcó a Barcelona, por la ida de cuartos de la Champions, en el propio Nou Camp.
El gol del argentino abrió el camino para el 2 a 0 final.