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Torneo Proyección

Último en la tabla y humillado en la casa del Halcón: la Reserva de San Martín perdió por goleada con Defensa y Justicia

El equipo sanjuanino fue aplastado 8-0 y sigue sin levantar cabeza en el campeonato de reserva. El Verdinegro suma tres puntos en la Zona B. En la próxima recibe a Newell's de local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Golpe durísimo para la Reserva de San Martín, que fue ampliamente superada por Defensa y Justicia en Florencio Varela. El 8-0 final no dejó lugar a dudas y reflejó una diferencia que se marcó prácticamente desde el inicio del encuentro, en una tarde en la que el equipo sanjuanino nunca logró hacer pie. Anclado a la zona baja y un presente preocupante.

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Al Halcón le bastaron apenas unos minutos para empezar a inclinar la cancha y marcar el ritmo del partido. Con intensidad, precisión y eficacia, el local golpeó temprano y no dejó margen para la reacción. En la primera mitad construyó una ventaja contundente con cuatro goles, aprovechando cada desajuste defensivo del Verdinegro, que se vio desbordado y sin respuestas.

Lejos de encontrar una reacción en el complemento, el equipo sanjuanino de Mauricio Fernández volvió a sufrir. Defensa y Justicia mantuvo la misma dinámica y terminó de liquidar la historia con otros cuatro tantos en el segundo tiempo, sellando una goleada que expone el difícil presente de San Martín en el torneo.

El conjunto de Concepción sigue sin levantar cabeza en el Torneo Proyección, donde apenas suma tres puntos en la Zona B y continúa en el último lugar de la tabla. La derrota, por su magnitud y desarrollo, duele y enciende señales de alarma en un equipo que no logra encontrar el rumbo.

Así está la tabla de posiciones:

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