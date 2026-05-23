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Declaraciones

El vestuario Verdinegro tras el triunfo: la autocrítica de Schiapparelli y la emoción de Iachetti

El DT sigue con los pies en la tierra y, a pesar del buen presente, sabe que el campeonato es largo y queda mucho para trabajar. A Nicolás se le abrió el arco y se ilusiona para que no sea el último.

Por Redacción Tiempo de San Juan
schia e iache

San Martín vive un presente de pura sonrisa tras meterse en los puestos de Reducido, pero las declaraciones post-partido dejaron en claro que el plantel mantiene los pies sobre la tierra. Luego de la ajustada pero clave victoria ante Deportivo Maipú, tanto el director técnico Alejandro Schiapparelli como el juvenil goleador Nicolás Iachetti pasaron por los micrófonos y analizaron las claves de un triunfo tan trabajado como necesario.

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El DT combinó el conformismo por los tres puntos con una fuerte dosis de autocrítica sobre el rendimiento en el complemento, mientras que el pibe no ocultó su felicidad por bautizarse en las redes de la categoría.

Schiapparelli: "La charla del entretiempo fue siempre ir adelante"

El entrenador del Verdinegro se mostró conforme con la propuesta inicial de su equipo, aunque reconoció que el rival les complicó los planes en la segunda mitad.

"Hicimos un gran primer tiempo. La charla del entretiempo fue siempre ir adelante y no perder el ritmo", confió Schiapparelli sobre el mensaje que le bajó a sus dirigidos en el vestuario.

Sin embargo, el DT no esquivó el análisis de los minutos donde San Martín la pasó mal: "Maipú creció, nos adelantó las líneas y nos obligaban a irnos hacia atrás. El gol de ellos viene de un rechazo y les queda justo. Eso los alentó y fueron hacia adelante".

Lejos de conformarse con el empate parcial tras el golpe mendocino, Schiapparelli explicó su lectura desde el banco para llevarse el premio mayor: "Hice cambios para que sea ofensivo y buscar el resultado, la idea era sumar de a tres".

Finalmente, el entrenador ya puso la mira en lo que viene, marcando el principal aspecto a corregir en la semana: "Estamos generando situaciones y llegando con gente, pero nos falta tomarnos ese segundo de más para tomar buenas decisiones. Vamos a trabajar para traer un lindo resultado pensando ya en Temperley".

La emoción de Iachetti: "Es mi primer gol y espero que sean muchos más"

La gran apuesta de Schiapparelli en el segundo tiempo fue el ingreso de Nicolás Iachetti, quien terminó vistiéndose de héroe al clavar el gol de la victoria. El juvenil delantero reflejó en sus palabras la madurez del grupo para aguantar la embestida final.

"Con el gol ellos salieron a buscarlo, y lo bueno es que pudimos conseguir la victoria. Ganar en esta categoría es muy difícil", valoró el atacante, consciente de la paridad que se vive en la Primera Nacional.

Respecto a su presente y al respaldo que siente dentro de la institución de Concepción, Iachetti se mostró sumamente agradecido: "Me sentí confiado. Somos un gran grupo y estoy confiado de poder seguir. Estamos buscando ponernos entre los 8 y seguir sumando".

Para el cierre, el pibe dejó fluir la alegría genuina de quien cumple un sueño en el fútbol profesional, dedicándole el triunfo a sus seres queridos: "Es mi primer gol y espero que sean muchos más. Mis amigos y familiares están muy contentos por el gol".

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