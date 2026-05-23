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San Martín ganó dos al hilo y se metió en el Reducido: el uno por uno

El equipo de Alejandro Schiapparelli se afianza poco a poco y se va notando lo trabajo con el correr de los partidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El equipo de Alejandro Schiapparelli empieza a dar frutos. Con un juego que se afianza semana a semana, San Martín cosechó su segunda victoria consecutiva tras vencer este sábado a Deportivo Maipú de Mendoza en Concepción (sumado al gran triunfo de la fecha pasada como visitante ante Almagro).

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Con este resultado, el Verdinegro escala posiciones a paso firme: ya se ubica 7mo con 20 unidades, metidísimo en la conversación por el Reducido. Se nota la mano, el pizarrón y el trabajo diario de Schiapparelli.

El Uno por Uno del Verdinegro

Sebastián Díaz Robles (6): Nada que hacer en el gol mendocino; se estiró al máximo pero fue imposible. Su gran momento de la tarde fue un tiro libre clave: volada espectacular para mandarla al córner y sostener el resultado.

Emanuel Aguilera (5): Venía mostrando mucha seguridad en la cueva, pero la fortuna le jugó en contra: un despeje suyo tras una pelota dividida terminó derivando en el gol de Maipú.

Manuel Cocca (6): El pilar más firme de la zaga central. Sacó absolutamente todo el peligro que llovió en el área, especialmente en el segundo tiempo cuando el rival empujaba por el empate.

Hernán Zuliani (5): Un partido de corte más bien defensivo. No tuvo las proyecciones punzantes de otras tardes, aunque en el primer tiempo se animó con un remate de media distancia que el arquero visitante mandó al tiro de esquina.

Federico Murillo (6): Un tractor por su banda. Fue una rueda de auxilio constante en ofensiva y mostró un despliegue físico tremendo para retroceder y ayudar a los centrales en los acoples.

Nicolas Pelaitay (5): El termómetro del equipo. Metió, raspó y batalló como siempre. Estuvo impreciso en algunas entregas con la pelota, pero defensivamente volvió a ser una muralla infranqueable.

Sebastián Jaurena (7): Sacrificio puro. Corrió absolutamente cada pelota por su banda y dio una mano enorme en el retroceso. Si bien no pesó tanto en la gestación de peligro, hoy es una pieza fundamental e indiscutida en el esquema.

Guillermo Acosta (7): El socio ideal para Pelaitay. Una fiera para morder en la mitad de la cancha y presionar la salida rival. Dejó la vida en cada dividida hasta que a los 60 minutos el físico le dijo basta y pidió el cambio.

Gabriel Hachen (8) - LA FIGURA: Venía con la difícil tarea de reemplazar al "Pulpo" González desde el arranque y cumplió con creces. Condujo los hilos del equipo, organizó los ataques con criterio y empieza a recuperar el nivel del inicio del torneo. El punto extra, por supuesto, se lo lleva su golazo.

Nazareno Funez (7): Esta vez no se le dio el gol que tanto buscó, pero su desgaste fue emocionante. Pivoteó, aguantó de espaldas y les bajó pelotas clarísimas a sus compañeros. Hizo el trabajo sucio y merecía su premio.

Bruno Juncos (5): El punto más bajo del tridente ofensivo. Se lo notó estático y le faltó esa explosión y desequilibrio individual que suele romper líneas en los partidos anteriores.

El destacado de la tarde

Nicolás Iachetti (7): El juvenil saltó desde el banco de suplentes en el complemento y pagó la confianza del DT con la moneda más valiosa: el gol. Mandó la pelota a la red para gritar su primer tanto de la temporada y sentenciar una victoria vital para las aspiraciones sanjuaninas.

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