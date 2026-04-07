Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad

Un supermercado con sucursal en San Juan anunció que abrirá las 24 horas a partir del viernes, lo que generó expectativas en los consumidores, aunque también inquietudes en el sector laboral. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) anunciaron que analizarán el régimen nocturno debido a que es una propuesta nueva en la provincia y, más adelante, esperan reunirse con las autoridades empresariales para definir los puntos que deben cumplirse.

Mirna Moral, secretaria general de la entidad, contó a Tiempo de San Juan que el ámbito atraviesa un período de transición marcado por nuevos modelos operativos, cambios empresariales y un marco legal en disputa por la última reforma laboral. En ese sentido, dijo que analizarán las nuevas disposiciones de la normativa recientemente sancionada en el Congreso y los artículos frenados por la Justicia .

A su vez, aclaró que el trabajo nocturno requiere un pago diferencial y afirmó que ningún empleado puede trabajar más de ocho horas diarias. "No es tan simple. Vamos a tratar de hablar con el gerente para determinar cómo seguir. Sinceramente, no sé si en San Juan esto dará resultado", dijo.

La dirigente sindical expresó que estudiarán el régimen nocturno en el comercio, debido a que no es algo común en San Juan y, más adelante, se reunirán con las autoridades para definir cuestiones legales. De este modo, harán cumplir los convenios colectivos y la legislación vigente.

A partir del próximo viernes 10 de abril, la sucursal de Carrefour en San Juan comenzará a operar las 24 horas, marcando un cambio significativo en la dinámica comercial de la provincia. Será la primera experiencia de este tipo a nivel local y, según indicaron fuentes calificadas a este diario, se implementará inicialmente bajo la modalidad de prueba piloto.

La iniciativa apunta a adaptarse a nuevos hábitos de consumo y a una demanda creciente por servicios más flexibles, especialmente en horarios no convencionales. En ese sentido, el supermercado abrirá sus puertas de manera ininterrumpida, permitiendo a los clientes realizar compras tanto durante el día como en plena madrugada.