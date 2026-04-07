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Comercio

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio

La modalidad comenzará este viernes 10 de abril en una sucursal céntrica. Tendrá venta de casi todos los productos durante la madrugada y nuevas opciones de consumo inmediato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A partir del próximo viernes 10 de abril, la sucursal de Carrefour en San Juan comenzará a operar las 24 horas, marcando un cambio significativo en la dinámica comercial de la provincia. Será la primera experiencia de este tipo a nivel local y, según indicaron fuentes calificadas a este diario, se implementará inicialmente bajo la modalidad de prueba piloto.

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La iniciativa apunta a adaptarse a nuevos hábitos de consumo y a una demanda creciente por servicios más flexibles, especialmente en horarios no convencionales. En ese sentido, el supermercado abrirá sus puertas de manera ininterrumpida, permitiendo a los clientes realizar compras tanto durante el día como en plena madrugada.

Cómo funcionará el servicio nocturno

Durante la noche, los clientes podrán acceder a prácticamente toda la oferta habitual del supermercado. Esto incluye productos de almacén, frescos, artículos de limpieza y otros rubros cotidianos. La única restricción estará vinculada a la venta de bebidas alcohólicas, que no estarán disponibles en la franja de madrugada, en cumplimiento de la normativa vigente.

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Además, el local incorporará una propuesta pensada para el consumo inmediato. Entre las opciones se destacan comidas elaboradas, como pizzas y otros productos listos para consumir, una alternativa que busca captar tanto a trabajadores nocturnos como a quienes circulan en horarios atípicos.

Desde la empresa remarcan que el objetivo es evaluar el comportamiento de los clientes en esta nueva franja horaria, medir la demanda real y ajustar la operación en función de los resultados. En función de esa experiencia, no se descarta que el modelo pueda extenderse a otras sucursales en el futuro.

Un cambio en medio de una nueva estrategia

La decisión de avanzar con esta prueba en San Juan se da en un contexto más amplio de redefinición de la estrategia de la compañía en la Argentina. A fines de febrero, la firma confirmó que no avanzará con la venta de su filial local, luego de meses de negociaciones y análisis de ofertas por parte de distintos grupos empresarios.

En lugar de desprenderse del negocio, la empresa optó por sostener su presencia y avanzar con un plan de crecimiento que contempla nuevas aperturas, generación de empleo y una fuerte apuesta por los servicios, tanto físicos como digitales. En ese esquema, experiencias como la apertura durante las 24 horas aparecen como herramientas para ganar competitividad en un escenario de consumo desafiante.

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