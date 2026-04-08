Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda

La pelea por una bicicleta terminó de forma violenta en el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro , más conocido como " La Rotonda ", en Rawson.

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Según explicaron, la discusión se originó porque un paciente quiso entrar con la bicicleta al edificio y el policía que custodiaba le dijo que eso no estaba permitido. El intercambio verbal se salió de las manos muy rápido y el uniformado terminó pegándole una trompada al hombre.

Testigos que estaban en el lugar filmaron todo el episodio, cruzaron fuertemente al policía y hasta intentaron separarlos. Las imágenes de la pelea se viralizaron rápidamente y en ellas se escucha al resto de los presentes gritar : "Abuso".

Aún no hay detalles sobre la identidad del policía, ni del paciente agredido, como tampoco se sabe si se tomaron medidas disciplinarias contra el personal de seguridad que actuó de forma violenta.

Mirá el video gentileza de Canal 13: