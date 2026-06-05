Paseaba a su perro por Capital y un vecino lo mató de un puntazo

Un violento e impensado episodio ha conmocionado a los vecinos del Barrio Chacabuco, en la zona de Desamparados, Capital, durante la siesta de este jueves. Lo que inició como una habitual caminata terminó en una tragedia y con la intervención de las autoridades policiales y judiciales de la provincia, luego de que un hombre asesinara a sangre fría de una puñalada al perro de un vecino.

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El sangriento hecho se registró alrededor de las 15:45 horas en la intersección de calles Posta de Yatasto y Chacabuco . Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Federico (35) se encontraba paseando a su can por la zona cuando el escenario se tornó caótico.

De un momento a otro, otros perros que se encontraban sueltos en el lugar se acercaron al suyo y comenzaron a pelear. Lejos de intentar separar a los animales de manera pacífica, un vecino de la cuadra reaccionó con una violencia desmedida.

El presunto agresor, identificado por los testigos como Enzo (aproximadamente 40 años) salió de su propiedad portando un arma blanca. Sin mediar palabra, el sujeto se abalanzó sobre el animal de Federico y le asestó una certera estocada. El puntazo fue letal: el perro cayó agonizando y murió a los pocos minutos en la vía pública ante la desesperación de su dueño.

Tras cometer el brutal ataque, el agresor corrió a refugiarse al interior de su vivienda, donde se encerró para evadir a las autoridades.

Minutos después, personal policial arribó al lugar y constató la presencia de abundantes rastros de sangre y elementos vinculados a la agresión en la escena, aunque en una primera instancia no se logró hallar el cuchillo utilizado para el ataque. El presunto autor habría sido aprehendido tras las directivas judiciales.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades de la Comisaría jurisdiccional y UFI Genérica desplegaron un minucioso operativo. Se ordenó la confección inmediata del acta de procedimiento y se le recibió la denuncia formal al damnificado. En el lugar se realizaron tareas de inspección ocular, croquis ilustrativo y un relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de las inmediaciones para recrear la secuencia del ataque paso a paso.

Asimismo, se comisionó a personal de la Dirección Criminalística para el levantamiento de rastros científicos y la fijación fotográfica de la escena. Debido a la naturaleza del delito, se dio intervención formal a la Policía Ecológica y a un médico veterinario legista, quien se encargará de realizar el informe técnico y la autopsia sobre el cuerpo del animal para certificar la causa de muerte.