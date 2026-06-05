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Lo atraparon

Intentó robar en un mayorista de Rawson, pero lo descubrieron porque lo conocían de otros delitos en el local

El hombre fue seguido por un guardia de seguridad que lo reconoció al ingresar al supermercado. Cortó el sensor de seguridad con un cutter, escondió la herramienta entre sus prendas y fue detenido cuando intentaba salir del local. Recibió una condena de prisión efectiva y fue declarado reincidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre que ya era conocido por el personal de seguridad por presuntos hechos similares terminó condenado a prisión efectiva tras intentar robar un destornillador eléctrico de un supermercado de Rawson. Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado 3 de junio, alrededor de las 18:12. Mauricio David Quiroga ingresó al local Makro y fue reconocido por uno de los guardias de seguridad, quien decidió seguir sus movimientos desde una distancia prudente debido a antecedentes de supuestos hurtos en el establecimiento.

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De acuerdo con la investigación, Quiroga se dirigió al sector de electrodomésticos y se detuvo frente a una góndola donde se exhibían destornilladores eléctricos. Allí extrajo un cutter que llevaba entre sus prendas y cortó la caja del producto para retirar el sensor de seguridad.

La maniobra fue observada por el guardia, quien continuó vigilándolo. Luego, el sospechoso sacó el destornillador y sus accesorios del embalaje y los ocultó entre su ropa antes de dirigirse a la línea de cajas.

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Tras abonar otros productos que llevaba consigo, intentó abandonar el supermercado. Sin embargo, al atravesar los sensores de seguridad, las alarmas comenzaron a sonar. En ese momento, personal de seguridad, que ya estaba atento a sus movimientos, lo interceptó y lo acompañó hasta el sector de enfermería.

Allí le solicitaron que exhibiera lo que llevaba oculto entre sus prendas. Según consta en la causa, Quiroga terminó entregando la caja con el destornillador eléctrico. Minutos después arribó personal policial, que procedió a su aprehensión.

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Durante el cacheo de seguridad, los efectivos encontraron el cutter utilizado para cortar el embalaje y retirar el sistema de seguridad del producto.

La causa fue investigada por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Mediante un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, se resolvió condenar a Quiroga a tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, fue declarado reincidente y permanecerá con prisión preventiva.

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