La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Una empresaria, propietaria de una conocida cadena de supermercados mayoristas de San Juan, fue emboscada este viernes por motochorros a metros de uno de sus negocios y sufrió el arrebato de 8.000.000 de pesos. Los investigadores no descartan que los delincuentes ya la estuvieran siguiendo. La mujer se encontraba sola retirando la recaudación y salió ilesa del robo, según indicaron fuentes policiales.

Violento arrebato Motochorros encañonaron en la cabeza a una mujer y la arrastraron por la calle para robarle la cartera en Rawson

Altas fuentes judiciales y policiales confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN que la víctima del ataque callejero fue Claudia Sánchez, empresaria y dueña de Cabral Mayorista . El robo tipo arrebato se produjo minutos después de las 10 de la mañana de este viernes 6 de marzo sobre la calle Sargento Cabral, a metros de la sede central de la empresa de comestibles.

De acuerdo con las primeras versiones, la empresaria realizaba una recorrida por las sucursales retirando las recaudaciones y así llegó a la calle Sargento Cabral, en Capital, cerca del límite con Santa Lucía. Allí estacionó su auto y bajó para dirigirse al local. Llevaba consigo una caja en la que guardaba la suma de 8.000.000 de pesos, según las fuentes.

En esos segundos en que caminaba hacia su negocio fue sorprendida desde atrás por un desconocido que, sin darle margen a reaccionar, le tironeó la caja y se la arrebató. El sujeto salió corriendo y la empresaria alcanzó a ver que trepaba a una moto 150cc conducida por un cómplice, con quien escapó a toda velocidad.

La mujer entró al negocio a pedir ayuda, pero ya era tarde. No había rastros de los motochorros. Más tarde radicó la denuncia en la Comisaría 29na, con jurisdicción en la zona, y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.