viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

El robo ocurrió este viernes, pasado el mediodía. La empresaria andaba retirando la recaudación cuando fue sorprendida por una pareja de ladrones en moto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una empresaria, propietaria de una conocida cadena de supermercados mayoristas de San Juan, fue emboscada este viernes por motochorros a metros de uno de sus negocios y sufrió el arrebato de 8.000.000 de pesos. Los investigadores no descartan que los delincuentes ya la estuvieran siguiendo. La mujer se encontraba sola retirando la recaudación y salió ilesa del robo, según indicaron fuentes policiales.

Lee además
Imagen ilustrativa
 Violento arrebato

Motochorros encañonaron en la cabeza a una mujer y la arrastraron por la calle para robarle la cartera en Rawson
video: en segundos, motochorros le robaron a una mujer en una calle de pocito
Barrio UDA I

Video: en segundos, motochorros le robaron a una mujer en una calle de Pocito

Altas fuentes judiciales y policiales confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN que la víctima del ataque callejero fue Claudia Sánchez, empresaria y dueña de Cabral Mayorista. El robo tipo arrebato se produjo minutos después de las 10 de la mañana de este viernes 6 de marzo sobre la calle Sargento Cabral, a metros de la sede central de la empresa de comestibles.

De acuerdo con las primeras versiones, la empresaria realizaba una recorrida por las sucursales retirando las recaudaciones y así llegó a la calle Sargento Cabral, en Capital, cerca del límite con Santa Lucía. Allí estacionó su auto y bajó para dirigirse al local. Llevaba consigo una caja en la que guardaba la suma de 8.000.000 de pesos, según las fuentes.

En esos segundos en que caminaba hacia su negocio fue sorprendida desde atrás por un desconocido que, sin darle margen a reaccionar, le tironeó la caja y se la arrebató. El sujeto salió corriendo y la empresaria alcanzó a ver que trepaba a una moto 150cc conducida por un cómplice, con quien escapó a toda velocidad.

La mujer entró al negocio a pedir ayuda, pero ya era tarde. No había rastros de los motochorros. Más tarde radicó la denuncia en la Comisaría 29na, con jurisdicción en la zona, y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

El sanjuanino acusado de golpear y amenazar a su exmujer hará trabajos comunitarios y pagará $80.000 para frenar la causa

Intentó robar en dos lugares, se resistió a la Policía y rompió un patrullero: fue condenado

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados

Robaron una costosa moto en pleno microcentro sanjuanino y la Policía la encontró horas después

Intentó robarle el celular a un remisero, huyó y terminó detenido tras meterse a una casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aparecio el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad
Propuesta

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes
Proyecto

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete
Situación

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia
Histórico

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados
Allanamiento

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados