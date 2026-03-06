Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

El gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que, entre otras cuestiones, derogar la Ley 2348-N, conocida como Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) o “Ley de lemas”. Además, modifica la ley provincial de partidos políticos, con el objetivo de habilitar las internas partidarias. Entre los puntos que levantaron polvareda se encuentra la no incorporación de la Boleta Única de Papel (BUP) como sistema de votación, puesto que había sido anunciada por el Gobierno como uno de las clave de sus proyectos. Otra de las incógnitas fue cómo definirán a los candidatos los frentes electorales. Puntos que, a priori, serán resueltos en las comisiones de la Legislatura.

En relación con la incorporación de la BUP, el vicegobernador Fabián Martín explicó en el programa “La Picada” que, si bien no se sumó al proyecto original, existe la posibilidad de que este sistema de votación sea añadido en el debate en comisión por propuesta de otro bloque. Cabe recordar que, por ejemplo, el diputado libertario Fernando Patinella indicó que, para La Libertad Avanza (LLA), introducir este cambio es fundamental.

Respecto a la modificación de la ley de partidos políticos, el proyecto prevé que los partidos podrán constituirse como partidos provinciales o municipales, y también habilita la conformación de confederaciones de partidos, frentes o alianzas electorales. En este sentido, Martín explicó que los frentes deberán aclarar en sus actas constitutivas cómo realizarán la elección de los candidatos.

"Al constituir esos frentes, cada uno tiene que construir bases. Cada frente debe resolver sus internas. Cómo las va a hacer, que padrón va a habilitar, quiénes van a participar de esta elección. Los frentes deben contemplar cómo elegirán a sus candidatos en sus actas constitutivas", dijo.

De esta manera, el vicegobernador contó que el proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Deberá ser al inicio de sesiones ordinarias, que están contempladas para el primer día hábil de abril.