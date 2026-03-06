Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

En Paren Rotativas, el gobernador Marcelo Orrego habló sobre la necesidad de inaugurar vuelos hacia Chile para promover a actividad minera y facilitar los viajes empresariales de las compañías vinculadas al sector. Desde las Cámaras sanjuaninas aseguraron que será positivo incrementar la conectividad de San Juan con el país vecino, aunque también solicitaron una mayor cantidad de vuelos a Buenos Aires para aprovechar las oportunidades económicas de la minería en materia hotelera y gastronómica.

Conflicto por el agua El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

Mercado energético Línea de 500 kV para una minera: los argumentos con que el EPRE salió a cruzar a Nación

"San Juan está aislado en el tema de vuelos; o sea, hoy una persona de cualquier parte que quiera venir a la provincia tiene que hacer escala en Mendoza o en Buenos Aires. Debe esperar entre los dos vuelos diarios disponibles o, en el caso de Mendoza, recorrer los 180 km por tierra hasta San Juan", dijo Juan Pablo Delgado, presidente de la Cámara de Servicios Mineros.

En este sentido, Delgado opinó que es fundamental que San Juan incremente su conectividad para brindar una mayor comodidad a los actores relacionados a la minería, ya sea a Chile, mediante Santiago, o Buenos Aires. "Me parece importante que San Juan tenga mayor conectividad en Argentina. Hoy tenemos una escasez de vuelos, y no solamente hacia Chile; a veces nos preocupamos por ese destino, pero solo tenemos dos vuelos a Buenos Aires mientras que Mendoza tiene nueve. Creo que, como provincia, es necesario tener una mayor conectividad para el desarrollo actual; es parte fundamental del crecimiento".

Otro caso que mencionó Delgado como ejemplo es la región de Antofagasta, ciudad minera que tiene una conexión interesante con otros lugares de Chile y el mundo. “Antofagasta tiene 50 vuelos diarios, entonces ¿Por qué no San Juan?”.

En tanto, Fernando Godoy, Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), consideró que la prioridad debe ser aumentar las frecuencias internas (idealmente de 10 a 12 vuelos) antes que buscar rutas internacionales hacia Chile. “Debido a la escasa frecuencia en San Juan, gran parte del personal jerárquico de las mineras vuela a Mendoza. Esto genera una fuga de divisas, ya que los gastos en hotelería de alta gama, alquiler de vehículos y gastronomía se quedan en la provincia vecina en lugar de beneficiar a las firmas locales”, señaló.

Por otra parte, mencionó que San Juan tiene una capacidad limitada de hoteles de cinco estrellas, los cuales suelen estar llenos, obligando a los ejecutivos a hospedarse en Mendoza.

Por último, Iván Grgic, presidente de Cámara Minera, señaló que el sector minero ha resaltado ante diversas autoridades, desde hace muchos años, la relevancia de mantener una estrecha vinculación con Chile. “Cualquier conexión entre la provincia de San Juan y Chile, especialmente a Santiago, pero sin descartar otras regiones, sería una oportunidad excelente”.

De este modo, la autoridad empresarial destacó que la inclusión de vuelos hacia el país vecino propulsaría el desarrollo local y promovería al rubro en este nuevo período que promete grandes inversiones. “Este fortalecimiento de los lazos sería un factor clave para impulsar la nueva etapa de la minería en San Juan", concluyó Grgic .