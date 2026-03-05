jueves 5 de marzo 2026

Mercado

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas

Pese a que se observa una baja de precios en muchos productos por la apertura a las importaciones, desde el sector consideran que el escenario es complejo.

Por Guillermo Alamino
comercio

Las ventas escolares en la provincia tuvieron un importante auge en estos últimos días, aunque las expectativas del sector comercial son moderadas. Muchos se han volcado a último momento a realizar sus compras entre finales de febrero e inicios de marzo, pero los sanjuaninos se llevan lo justo y necesario por el bajo poder adquisitivo.

La gente gastó parte del aguinaldo en la compra de productos escolares. 
Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado
La canasta escolar en San Juan.
Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, contó que existe una tendencia marcada de los consumidores de recorrer varios locales y consultar precios exhaustivamente antes de concretar una compra. “La gente está comprando únicamente lo justo y necesario", dijo a Tiempo de San Juan.

“Se observa una gran afluencia de gente en librerías, zapaterías escolares e indumentaria (guardapolvos) debido a las compras de último minuto”, continuó.

Indicó que han observado una rebaja de precios en algunos productos y, por eso, los clientes se encuentran con valores menores al año pasado. “Se reporta una disminución importante en el precio de las mochilas, que bajaron de 60.000-80.000 pesos a unos 30.000-40.000 pesos. Además, se ofrecen opciones de pago en 3 y 6 cuotas sin interés”.

Pese a este escenario de precios a la baja, Quiroga consideró que el comercio sanjuanino no experimentará un repunte en las ventas durante la temporada, envuelta en un difícil escenario para la actividad . “A pesar del movimiento actual, se prevé que las ventas este año sean más bajas que las del año pasado”, declaró.

Por su parte, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, sostuvo que el mes de febrero comenzó con poca actividad debido al retraso del inicio de clases, pero las ventas 'estallaron' durante los últimos días del mes, especialmente en librerías, zapaterías e indumentaria escolar.

En este sentido, Rodríguez cree que la temporada puede ser un poco mejor a la del año pasado, pero es cauto a la hora de definirlo. “Pese a la gran concurrencia de gente, la situación es compleja. Una canasta escolar ronda los 250.000 pesos, lo que representa un golpe fuerte para un sueldo promedio de un millón de pesos. Como estrategia de ahorro, se ha visto a padres organizándose para fotocopiar libros en lugar de comprarlos nuevos”.

Por este motivo, el 90% de las compras se realiza con tarjetas de crédito para acceder a financiaciones acordadas entre los comerciantes y los bancos, de acuerdo a la autoridad. En relación a los precios, Rodríguez sostuvo que el panorama es alentador para los clientes, debido a que numerosos productos escolares tienen importes inferiores al año pasado por la apertura a las importaciones. “Por ejemplo, un cuaderno de 100 hojas que costaba 2.700 pesos el año pasado, ahora se puede encontrar por 1.600 pesos”, finalizó.

