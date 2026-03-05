jueves 5 de marzo 2026

Importante

ANSES modifica fechas de cobro en marzo: mirá cuándo cobrás

La coincidencia de los feriados de marzo 2026 obligó a ANSES a modificar el esquema de pagos original.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para marzo 2026 sufrió una reconfiguración de último momento. Debido a la presencia de un feriado y un día no laborable con fines turísticos hacia el final del mes, el Gobierno nacional decidió alterar la Resolución 349/2025 que establecía el esquema anual.

Esta medida de ANSES, de carácter técnico-operativo, busca evitar el solapamiento de trámites bancarios y garantizar que los beneficiarios cuenten con sus haberes antes del inicio del receso. El cambio más significativo recae sobre los jubilados que perciben más de una mínima, quienes en algunos casos verán adelantada su fecha de acreditación para el viernes 20 de marzo 2026.

El ajuste en el cronograma oficial altera la lógica habitual de pagos de la última semana de marzo 2026. Según la nueva disposición, los titulares cuyos documentos terminan en 0 y 1 y que perciben más de un haber mínimo, ya no cobrarán el lunes 23, sino que tendrán sus fondos disponibles el viernes 20 de marzo 2026.

De esta manera, ese viernes se convertirá en una jornada de alta actividad bancaria, ya que coincidirán en las terminales de cobro los últimos documentos de la jubilación mínima (DNI 9) con los primeros de la escala superior. Tras el receso por los feriados, el cronograma se normalizará a partir del miércoles 25 de marzo 2026 para el resto de las terminaciones de DNI.

Para evitar confusiones, es fundamental repasar el orden de acreditación por grupos, que queda conformado de la siguiente manera:

Jubilados que perciben el haber mínimo:

  • DNI 0: 9 de marzo 2026.
  • DNI 1: 10 de marzo 2026.
  • DNI 2: 11 de marzo 2026.
  • DNI 3: 12 de marzo 2026.
  • DNI 4: 13 de marzo 2026.
  • DNI 5: 16 de marzo 2026.
  • DNI 6: 17 de marzo 2026.
  • DNI 7: 18 de marzo 2026.
  • DNI 8: 19 de marzo 2026.
  • DNI 9: 20 de marzo 2026.

Jubilados que superan el haber mínimo:

  • DNI 0 y 1: 20 de marzo 2026 (adelantado).
  • DNI 2 y 3: 25 de marzo 2026.
  • DNI 4 y 5: 26 de marzo 2026.
  • DNI 6 y 7: 27 de marzo 2026.
  • DNI 8 y 9: 30 de marzo 2026.

ANSES | Aumento y bono en marzo 2026: ¿por qué hay una diferencia en los porcentajes?

Un punto que ha generado consultas es la diferencia entre la inflación de enero (2,9%) y el aumento aplicado por ANSES (2,88%). Desde el organismo explicaron que esta disparidad responde exclusivamente a un criterio de redondeo técnico: mientras el INDEC simplifica el número para la difusión pública, el sistema previsional utiliza dos decimales exactos en su fórmula de cálculo, lo que resulta en la cifra final de 2,88%.

Con esta actualización y la suma del bono de $70.000 (que se mantiene sin cambios), los montos «en mano» para marzo 2026 quedan fijados así:

  • Jubilación mínima: $439.600,88.
  • PUAM: $365.680,70.
  • PNC (Invalidez/Vejez): $328.720,62.
  • Jubilación máxima: $2.487.063,96.
